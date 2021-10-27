花蓮青年志工關懷移工 手作小吃解思鄉情

花蓮偏鄉有許多外籍移工擔任照顧老人工作，花蓮青年志工中心及玉里高中學生合作「相互照顧-Jamu傳情」活動，製作印尼小吃送給玉里鎮印尼籍看護工品嚐，一解思鄉情。

由教育部青年發展署委託，花蓮縣鳳林鎮觀光協會承辦的青年志工中心，提供多元志工教育訓練、志工募集、諮詢服務等。10月份舉辦「飲食看天下-認識移工的家鄉味」系列課程，昨天與玉里高中餐飲科合作「相互照顧-Jamu傳情」活動。

花蓮青年志工中心今天發布新聞稿指出，隨著年輕人口外移，花蓮縣已急遽老化，家戶正快速面臨扶養、長照、教育、就業、經濟等諸多社會與家庭間的議題。在家庭結構變遷中，台灣社會引入的外籍移工進入家戶承接了老人照顧重責，繼新住民之後，來自東南亞的移工成為台灣家庭和社區的新成員。

計畫主持人暨課程主講師林慧絢說，目前沒有妥適及有規劃性的管道，讓台灣人和東南亞移工互動，日常生活中台灣人把疏遠移工視為理所當然，不平等的對待和行為視而不見，移工成為台灣社會「親密的陌生人」。

林慧絢說，隨著新移民及移工人口數不斷地攀升，新住民及新二代早已成為大家日常生活中不可切割的部分。東南亞的飲食習慣更是在不知不覺中進入了生活中的餐盤內。

透過東南亞共學團的新住民講師許羅熙娣及張美君教導的印尼街頭小吃Bakwan（炸蔬菜餅）及Jamu（椰糖薑黃飲料），玉里高中餐飲科一年級學生將課堂上所製作的特色點心送給在地印尼籍看護工品嘗，讓移工朋友們透過家鄉味美食一解鄉愁。

玉里高中學生詹士毅說，很開心能參加這次志工培力課程及服務，不僅學習到製作異國小吃的技能還能參與關懷移工的送餐活動，很有意義。

印尼籍移工瑪莉表示，學生們的送餐活動很有趣也很溫暖，吃到美食想起家鄉風味；孩子們看起來就像是自己的孩子一樣，充滿了熱情。