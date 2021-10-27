台東山域事故增加 議員質疑一般消防救護量能打折扣

行政院自2019年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域事故需抽調人力，導致一般救護有打折扣的現象，建議消防局應成立專責山域救難單位。消防局表示，救護都有支援配套機制。

消防局長管建興說，山域事故的人力，均分配到台東、關山、成攻及大武等4個大隊所屬分隊內，一旦轄區發生山域事故，立即成立專責隊救援，若同時發生一般救護案件，各分隊就會相互支援，不會影響到民眾救護權益，這套機制也實行多年，非常完善。

縣議會今天定期會單位工作報告，古志成質詢消防局時表示，近年來台東山域事故增加，尤其嘉明湖常有山友需要救護，即通知海端、關山、延平及鹿野等分隊支援，使得一般救護無法順利出勤，需要其他單位支援，造成民眾認為耽誤救援時間。

他說，雖然支援救護車都配備GPS衛星定位系統，不過，仍對所在地的地理環境不熟悉，經常找尋救護地點，畢竟和在地消防分隊的熟悉度不同，他建議消防局應該成立專責山域救難單位，例如特種搜救大隊或救難犬中心等單位，才不會影響一般救護量能。

消防局表示，從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，如果登山前沒有做好完全的準備，讓自己面臨危險的機會就增加，一旦碰到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救。