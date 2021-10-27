快訊

50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東山域事故增加 議員質疑一般消防救護量能打折扣

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域事故需抽調人力，導致一般救護有打折扣的現象，建議消防局應成立專責山域救難單位。本報資料照片
「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域事故需抽調人力，導致一般救護有打折扣的現象，建議消防局應成立專責山域救難單位。本報資料照片

行政院自2019年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域事故需抽調人力，導致一般救護有打折扣的現象，建議消防局應成立專責山域救難單位。消防局表示，救護都有支援配套機制。

消防局長管建興說，山域事故的人力，均分配到台東、關山、成攻及大武等4個大隊所屬分隊內，一旦轄區發生山域事故，立即成立專責隊救援，若同時發生一般救護案件，各分隊就會相互支援，不會影響到民眾救護權益，這套機制也實行多年，非常完善。

縣議會今天定期會單位工作報告，古志成質詢消防局時表示，近年來台東山域事故增加，尤其嘉明湖常有山友需要救護，即通知海端、關山、延平及鹿野等分隊支援，使得一般救護無法順利出勤，需要其他單位支援，造成民眾認為耽誤救援時間。

他說，雖然支援救護車都配備GPS衛星定位系統，不過，仍對所在地的地理環境不熟悉，經常找尋救護地點，畢竟和在地消防分隊的熟悉度不同，他建議消防局應該成立專責山域救難單位，例如特種搜救大隊或救難犬中心等單位，才不會影響一般救護量能。

消防局表示，從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，如果登山前沒有做好完全的準備，讓自己面臨危險的機會就增加，一旦碰到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救。

台東 行政院

延伸閱讀

城中城大火究責 高市消防、工務局長請辭獲准

公務40年畫句點為大火下台 李清秀：勇於承擔沒有怨懟

「翻茄」！國1小貨車爆胎四輪朝天 番茄撒地人平安

葬儀社翻親人身體「活著」6天後亡 家屬痛哭：警消救護有瑕疵

相關新聞

台東山域事故增加 議員質疑一般消防救護量能打折扣

行政院自2019年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域...

花蓮中央路增左轉道 科技執法取締避車禍

花蓮中央路段為市區交通要道，車流量大，每到尖峰時刻因內線道為左轉道，安全島沒有內縮，直行車道只剩單線道，不但造成塞車，更...

北基市長頻為基隆捷運交火 邱臣遠：批柯掩飾施政不力

基隆輕軌升級為基隆捷運引發討論，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，基隆捷運喊了30年至今未動工，交通部長王國材處理方式根本是...

花蓮1大樓類似城中城 稽查見11缺失

高雄城中城大火引發全台關注老舊大樓公安，花蓮縣政府昨天稽查公正路一棟逾27年的半荒廢大樓，由於大樓2、3、4樓無人住，5...

廣角鏡／秋意來臨 落羽松換裝

東北季風南下，讓基隆市垃圾掩埋場改建的天外天復育公園200多棵落羽松葉片悄悄變色，秋意漸濃，成排落羽松葉片逐次飄落，縱深...

基隆50米豎梯新地標 徵命名

基隆「山海城串聯再造計畫」工程中央核定補助3億2千萬元，其中50公尺豎梯像工程的「橋式起重機」依山傍海視野佳，市府定位為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。