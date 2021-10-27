宜蘭89位民防人員資深服務 林姿妙代表徐國勇表揚讚賞

宜蘭縣政府警察局昨天在宜蘭縣農會舉辦「110年服務資深民防人員大會」，宜蘭縣長林姿妙代表內政部長徐國勇頒獎，表揚今年度89位服務滿20年的資深民防人員，感謝其長年無怨無悔地協助警察勤務，為縣內治安、交通等工作的付出。

「110年服務資深民防人員大會」由林姿妙主持，宜蘭縣政府警察局長廖材楨、義警大隊長楊杰、民防大隊長張耀徽、義交大隊長李傳鋆，以及分局長、義警、民防、山警、義交幹部等共襄盛舉。義警大隊指導員簡萬登等89名資深民防人員，迄今服務滿20年以上。林姿妙昨日晚間代表內政部徐國勇逐一表揚，頒贈獎狀和禮品。