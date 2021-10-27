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宜蘭89位民防人員資深服務 林姿妙代表徐國勇表揚讚賞

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府警察局昨天在宜蘭縣農會舉辦「110年服務資深民防人員大會」，由縣長林姿妙主持。圖／宜蘭縣政府警察局提供
宜蘭縣政府警察局昨天在宜蘭縣農會舉辦「110年服務資深民防人員大會」，由縣長林姿妙主持。圖／宜蘭縣政府警察局提供

宜蘭縣政府警察局昨天在宜蘭縣農會舉辦「110年服務資深民防人員大會」，宜蘭縣長林姿妙代表內政部長徐國勇頒獎，表揚今年度89位服務滿20年的資深民防人員，感謝其長年無怨無悔地協助警察勤務，為縣內治安、交通等工作的付出。

「110年服務資深民防人員大會」由林姿妙主持，宜蘭縣政府警察局長廖材楨、義警大隊長楊杰、民防大隊長張耀徽、義交大隊長李傳鋆，以及分局長、義警、民防、山警、義交幹部等共襄盛舉。義警大隊指導員簡萬登等89名資深民防人員，迄今服務滿20年以上。林姿妙昨日晚間代表內政部徐國勇逐一表揚，頒贈獎狀和禮品。

林姿妙表示，現今社會環境結構丕變，民眾價值觀受到衝擊、影響，但是義警、民防、義交人員，以及社區守望相助隊協助治安的核心價值不變。她指出，「警力有限、民力無窮」，對於義警、民防、義交人員的犧牲奉獻精神相當欽佩，也感謝協勤民力的付出與辛勞，藉由警民團結合作，同心為治安、交通打拚，將宜蘭建構成一個安定、和諧的宜居城市。

「警力有限、民力無窮」，宜蘭縣長林姿妙肯定義警、民防、義交人員的犧牲奉獻精神。圖／宜蘭縣政府警察局提供
「警力有限、民力無窮」，宜蘭縣長林姿妙肯定義警、民防、義交人員的犧牲奉獻精神。圖／宜蘭縣政府警察局提供
宜蘭縣長林姿妙代表內政部長徐國勇頒獎，表揚89位服務滿20年的資深民防人員。圖／宜蘭縣政府警察局提供
宜蘭縣長林姿妙代表內政部長徐國勇頒獎，表揚89位服務滿20年的資深民防人員。圖／宜蘭縣政府警察局提供

宜蘭 林姿妙 警察

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