北基市長頻為基隆捷運交火 邱臣遠：批柯掩飾施政不力

基隆輕軌升級為基隆捷運引發討論，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，基隆捷運喊了30年至今未動工，交通部長王國材處理方式根本是在模糊焦點、帶風向，現在經費暴增卻沒有包含基隆到八堵段，「基隆捷運沒到基隆不知道是什麼基隆捷運」，呼籲交通部盡速說清楚到底預算多少、何時動工，基隆市長林右昌不該以批評台北市長柯文哲來掩飾自己施政不力。

邱臣遠及台灣民眾黨立委蔡壁如、基隆市安樂區主任劉韋巡今天舉行「基隆捷運路線變變變，第二階段八堵至基隆變不見，南港至八堵半套經費暴漲為425億元」記者會。

邱臣遠說，基隆捷運喊了30年，路線、預算一直變，卻至今未動工，蔡英文總統當初為了讓林右昌順利連任，喊出基隆輕軌，但連路線都無法確定，王國材至今都是模糊說法、帶風向，交通建設不該只有政治語言和髮夾彎，不要只會選前騙票，交通部應盡速說清楚路線、經費多少、多久開工。

邱臣遠說，基隆人都知道，八堵不等於進到基隆市區，現在基隆捷運經費暴增，結果一大筆錢砸下只能「做半套」，八堵到基隆的路線到底該如何也要盡速交待，另外汐止到七堵路段原本要和台鐵共用路廊，現在要另外拉路線從百福社區進入，在人口稠密的地區這是一個大工程，現在的一變再變也顯示當初的評估根本不夠專業。

蔡壁如說，基隆捷運經費自2017年80億元至2020年變為250億元，如今2021年425億元中，未包含「八堵至基隆段」的建設費用。政府對基隆捷運就是一直講、喊口號，但沒有要實現，大家怎麼能接受政府一直騙下去。

劉韋巡說，林右昌該如何對認同三鐵共構的基隆選民負責？八堵基隆段才是當前基隆捷運最核心的路段，民眾們已期盼30年了，不論是輕軌或捷運，到底要共軌或分開，至今都沒有答案，從頭到尾都是民進黨官員在做想做的事，不跟地方溝通，連一場地方說明會都沒有，這樣要如何知道民眾要什麼，以基隆人的立場，完全不能接受捷運只到八堵。