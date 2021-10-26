探訪花蓮貓公部落 「弓作室」體驗阿美族傳統彈弓

重現阿美族傳統製作彈弓的文化技藝的「優優芭絲弓作室」今天開幕，盼作為旅人認識貓公部落遊程的起點。豐濱鄉長江莉婷勉勵回鄉奉獻的年輕人，也邀大家體驗原民文化。

花蓮豐濱社區發展協會理事長吳建安與部落青年共同成立「優優芭絲弓作室」今天開幕，展示與製作傳統彈弓，讓遊客了解60、70年代阿美族獵人的技術，即使彈弓相當輕便，也能採集食物、自給自足。

吳建安表示，這小型的開放空間，可以作為讓旅人認識花蓮豐濱鄉貓公部落遊程的起點，除了7、8月的豐年祭期間非常熱鬧值得探訪外，其他休假日也可以預約部落文化體驗活動。

貓公部落擁有豐富的人文底蘊，部落已連續3年自發性舉辦彈弓野外體驗之旅暨貓公盃原住民彈弓戶外競技比賽，今年在雙十假期舉辦2場不同彈弓活動，分別為在山野中尋找樹叉，製作隨型木彈弓的野外體驗及彈弓戶外競技比賽。

到場祝賀的江莉婷表示，感謝一群願意在鄉內奉獻的年輕人，帶動青年回鄉，創造就業機會。公所也會持續推出好的政策，讓青年返鄉為事業努力。

花蓮豐濱鄉貓公部落位於阿美族聖山腳下，倚著海岸山脈，擁有豐富的手感技藝與獨特青年制度文化，在民國103年4月28日登錄為花蓮縣文化局文化資產。數百年前，阿美族祖先尋找耕居地來到貓公溪，看見滿山滿谷的文殊蘭（允水焦Fakong），因此命名，日治時期以音譯稱貓公社，後改名為豐濱村。