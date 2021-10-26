快訊

太魯閣號出軌案事發逾半年 法院裁定李義祥60萬交保、限制出境

黃天牧找國泰世華董座「喝咖啡」 點出1關鍵要銀行警惕

探訪花蓮貓公部落 「弓作室」體驗阿美族傳統彈弓

中央社 / 花蓮縣26日電

重現阿美族傳統製作彈弓的文化技藝的「優優芭絲弓作室」今天開幕，盼作為旅人認識貓公部落遊程的起點。豐濱鄉長江莉婷勉勵回鄉奉獻的年輕人，也邀大家體驗原民文化。

花蓮豐濱社區發展協會理事長吳建安與部落青年共同成立「優優芭絲弓作室」今天開幕，展示與製作傳統彈弓，讓遊客了解60、70年代阿美族獵人的技術，即使彈弓相當輕便，也能採集食物、自給自足。

吳建安表示，這小型的開放空間，可以作為讓旅人認識花蓮豐濱鄉貓公部落遊程的起點，除了7、8月的豐年祭期間非常熱鬧值得探訪外，其他休假日也可以預約部落文化體驗活動。

貓公部落擁有豐富的人文底蘊，部落已連續3年自發性舉辦彈弓野外體驗之旅暨貓公盃原住民彈弓戶外競技比賽，今年在雙十假期舉辦2場不同彈弓活動，分別為在山野中尋找樹叉，製作隨型木彈弓的野外體驗及彈弓戶外競技比賽。

到場祝賀的江莉婷表示，感謝一群願意在鄉內奉獻的年輕人，帶動青年回鄉，創造就業機會。公所也會持續推出好的政策，讓青年返鄉為事業努力。

花蓮豐濱鄉貓公部落位於阿美族聖山腳下，倚著海岸山脈，擁有豐富的手感技藝與獨特青年制度文化，在民國103年4月28日登錄為花蓮縣文化局文化資產。數百年前，阿美族祖先尋找耕居地來到貓公溪，看見滿山滿谷的文殊蘭（允水焦Fakong），因此命名，日治時期以音譯稱貓公社，後改名為豐濱村。

阿美族 青年 花蓮

延伸閱讀

花蓮男子偷120公斤電纜線 警方埋伏人贓俱獲

因工程重生的台灣火刺木 成花蓮最大株原生種

精選6條花蓮自行車道！用15公里的時速放逐自己，來去花蓮騎腳踏車

花蓮錐麓古道落石砸傷左腳骨折 警消人力搬運下山送醫

相關新聞

基隆連日雨 土石滑落砸破馬路遮雨棚

基隆連日來多雨，北寧路、環港街口行人雨陽走廊邊坡，今天上午發生土石滑落砸破遮雨棚；由於該路段是八斗子當地居民進出通道，幸...

基隆新地標50米豎梯直上中正公園 年底完工先來命名

中央核定補助計3. 2億元的基隆「山海城串聯再造計畫」工程，具「橋式起重機」意象設計的50公尺豎梯，為依山傍海特殊建築體...

台鐵萬榮站電線斷裂 影響865人

台鐵花蓮萬榮站附近今天6點30分出現電車線異常，導致鳳林站至萬榮站間列車延誤，雖然都是小站，仍有民眾和學生利用區間車通勤...

花蓮縣府稽查老舊大樓 消防設備故障限期改善

高雄城中城大火發生至今約2周，引起花蓮縣政府重視老舊大樓消防安全，今天前往大樓聯合稽查，發現未設有消防栓、樓梯沒有防護網...

基隆第一、二劑施打比例71及30% 都超中央7成及3成目標

基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中說明最新的疫苗施打進度，林右昌說，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5%及30....

台東縣府爭取醫療量能提升 馬偕醫院今獲准擴充40床

台東縣醫療資源不足，民眾住院常一床難求，經縣府向衛福部請求修改法規，台東馬偕醫院擴床計畫今獲中央核准，急性一般病床將擴充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。