冬山鄉3建設獲宜縣府肯定 「茄苳橋」角逐金質獎拚佳績

宜蘭縣冬山鄉公所推動地方建設不遺餘力，「冬山河嘉冬橋興建工程」及2個「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」，今年均獲選縣府「第10屆公共工程優質獎」土木水利工程類佳作。其中，「冬山河嘉冬橋興建工程」獲縣府推薦角逐行政院公共工程金質獎，結果將於年底揭曉。公所表示，委員10月12日來評審時提到，以公所的財政、專業能量，能完成如此工程很不容易。

冬山河嘉冬橋歷史悠久，橋齡已達40年，是武淵、補城、等地的重要東西向通道。由於橋樑老舊頻傳狀況，冬山鄉公所和地方人士向縣府爭取改建，「冬山河嘉冬橋興建工程」共有縣府5000萬元補助及公所自籌5244 萬元，工程費時1年多，拆除舊橋嘉冬橋、在旁新興建新橋「茄苳橋」，並於今年7月竣工。

「冬山河嘉冬橋興建工程」獲選宜蘭縣政府「第10屆公共工程優質獎」肯定後，接下來將角逐行政院公共工程金質獎。行政院公共工程委員會已於10月12日前來評審，冬山鄉公所主任秘書吳美齡說，委員認為以一個公所的財政狀況和專業能量，工程能夠做到如此，已經很不容易。

冬山鄉公所表示，該工程費時503年，鄉長林峻輔不定期率隊前往督導，工程如期如質完工，金質獎成績將於今年底前出爐，若能獲獎會是對公所團隊的一個肯定。

其實，冬山鄉公所力推地方建設有目共睹，2018年就曾以「宜蘭縣冬山鄉第一納骨堂新建工程」（冬山梅園生命紀念館）獲得18屆公共工程金質獎建築工程類的優等佳績。

另外，受到縣府「第10屆公共工程優質獎」肯定的「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫E2舊河港門戶子計畫景觀工程」，不只整合鄉政中心周邊閒置空間、重新整理舊市場建築立面拉皮等，還打造一座鄉政公園，作為孩童放電好去處。