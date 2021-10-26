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冬山鄉3建設獲宜縣府肯定 「茄苳橋」角逐金質獎拚佳績

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫E2舊河港門戶子計畫景觀工程」，結合原有自行車步道系統，重新串聯高架下方的遊戲場、周邊景點，此為鄉政公園的空拍照。圖／冬山鄉公所提供
「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫E2舊河港門戶子計畫景觀工程」，結合原有自行車步道系統，重新串聯高架下方的遊戲場、周邊景點，此為鄉政公園的空拍照。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山鄉公所推動地方建設不遺餘力，「冬山河嘉冬橋興建工程」及2個「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」，今年均獲選縣府「第10屆公共工程優質獎」土木水利工程類佳作。其中，「冬山河嘉冬橋興建工程」獲縣府推薦角逐行政院公共工程金質獎，結果將於年底揭曉。公所表示，委員10月12日來評審時提到，以公所的財政、專業能量，能完成如此工程很不容易。

冬山河嘉冬橋歷史悠久，橋齡已達40年，是武淵、補城、等地的重要東西向通道。由於橋樑老舊頻傳狀況，冬山鄉公所和地方人士向縣府爭取改建，「冬山河嘉冬橋興建工程」共有縣府5000萬元補助及公所自籌5244 萬元，工程費時1年多，拆除舊橋嘉冬橋、在旁新興建新橋「茄苳橋」，並於今年7月竣工。

「冬山河嘉冬橋興建工程」獲選宜蘭縣政府「第10屆公共工程優質獎」肯定後，接下來將角逐行政院公共工程金質獎。行政院公共工程委員會已於10月12日前來評審，冬山鄉公所主任秘書吳美齡說，委員認為以一個公所的財政狀況和專業能量，工程能夠做到如此，已經很不容易。

冬山鄉公所表示，該工程費時503年，鄉長林峻輔不定期率隊前往督導，工程如期如質完工，金質獎成績將於今年底前出爐，若能獲獎會是對公所團隊的一個肯定。

其實，冬山鄉公所力推地方建設有目共睹，2018年就曾以「宜蘭縣冬山鄉第一納骨堂新建工程」（冬山梅園生命紀念館）獲得18屆公共工程金質獎建築工程類的優等佳績。

另外，受到縣府「第10屆公共工程優質獎」肯定的「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫E2舊河港門戶子計畫景觀工程」，不只整合鄉政中心周邊閒置空間、重新整理舊市場建築立面拉皮等，還打造一座鄉政公園，作為孩童放電好去處。

「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫C區中正路友善花園慢廊+冬山舊市街食農藝廊景觀工程」，以冬山車站為轉運核心，串連鐵路、老街、水路，以及自行車等運輸系統的無障礙人本步道，同時活化農會後巷閒置空間等。

「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫C區中正路友善花園慢廊+冬山舊市街食農藝廊景觀工程」中，將冬山老街戶警消廣場打造成公共使用的大廣場。圖／冬山鄉公所提供
「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫C區中正路友善花園慢廊+冬山舊市街食農藝廊景觀工程」中，將冬山老街戶警消廣場打造成公共使用的大廣場。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉政公園位於公所旁，是孩童放電的好去處。記者林佳彣／攝影
冬山鄉政公園位於公所旁，是孩童放電的好去處。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所推動地方建設不遺餘力，今年共有3個工程獲選縣府「第10屆公共工程優質獎」土木水利工程類佳作。記者林佳彣／攝影
冬山鄉公所推動地方建設不遺餘力，今年共有3個工程獲選縣府「第10屆公共工程優質獎」土木水利工程類佳作。記者林佳彣／攝影
「冬山河嘉冬橋興建工程」獲縣府推薦角逐行政院公共工程金質獎，委員於10月12日前來評審。圖／冬山鄉公所提供
「冬山河嘉冬橋興建工程」獲縣府推薦角逐行政院公共工程金質獎，委員於10月12日前來評審。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所「冬山河嘉冬橋興建工程」，將角逐行政院公共工程金質獎。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所「冬山河嘉冬橋興建工程」，將角逐行政院公共工程金質獎。圖／冬山鄉公所提供
「冬山河嘉冬橋興建工程」角逐金質獎，行政院公共工程委員會10月12日來評審，實地走訪新橋「茄苳橋」。圖／冬山鄉公所提供
「冬山河嘉冬橋興建工程」角逐金質獎，行政院公共工程委員會10月12日來評審，實地走訪新橋「茄苳橋」。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所斥資逾1億元的「冬山河嘉冬橋興建工程」，拆除舊橋、打造新橋茄苳橋；該工程將角逐行政院公共工程金質獎。本報系資料照
冬山鄉公所斥資逾1億元的「冬山河嘉冬橋興建工程」，拆除舊橋、打造新橋茄苳橋；該工程將角逐行政院公共工程金質獎。本報系資料照

宜蘭 建築

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