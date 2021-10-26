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基隆連日雨 土石滑落砸破馬路遮雨棚
基隆連日來多雨，北寧路、環港街口行人雨陽走廊邊坡，今天上午發生土石滑落砸破遮雨棚；由於該路段是八斗子當地居民進出通道，幸好沒有砸到人，民眾看了直呼好險。議員要求趕快維護，避免砸到人發生危險。公路總局表示，會盡快處理。
今天上午8時，基隆市北寧路、環港街路口路側雨陽走廊，突被大量土石滑落，雨陽走廊採光罩都被泥流砸破，土石崩落到人行道及路面。
市議員張顥瀚到場會勘表示，北寧路環港街口的雨陽走廊為八斗子民眾重要的通行空間，前些年在附近也發生過崩塌的現象，該處地質並不穩定，加上近來基隆連日的大雨及地震，導致土石鬆動落石，要求管理單位應加強邊坡防護。
議員張淵翔指出，已經通報基隆市政府，並請警方到現場維護安全，請民眾經過時請注意安全。
公路總局第一養護工程處表示，基隆工務段中午已排除北寧路與環港街路面坍滑土石，基隆工務段人員指出，疑因基隆近日多次大雨，造成邊坡土石崩落。
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