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基隆新地標50米豎梯直上中正公園 年底完工先來命名
中央核定補助計3. 2億元的基隆「山海城串聯再造計畫」工程，具「橋式起重機」意象設計的50公尺豎梯，為依山傍海特殊建築體外，將是基隆港東岸嶄新地標，不只大幅改善公園上山人行路徑及沿線環境，豎梯下方也將成基隆市集或展演空間，市中心區觀光旅遊重要軸點、重振熱鬧商業核心。市府今天表示將在年底完工，豎梯命名票選活動正式起跑。
豎梯的設計理念來自於橋式起重機，高度約50公尺，搭乘電梯即可至上方空橋。上層及下層皆充分利用，上方棧橋不但可通往中正公園，還可欣賞基隆海景。下方未來規畫有商店、咖啡廳進駐，旅遊機能十分充實。可以說是將山、海、城串聯，也讓義二路商圈和中正公園形成觀光長廊，視野極佳。
市長林右昌表示，豎梯不僅是基隆市的新地標，更是台灣國門的新地標，希望市民朋友一起來參與命名活動，「希望之丘」就是希望帶給這個城市及台灣新的希望，限量禮物非常精緻，讓人愛不釋手。
觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，民眾只要上網用臉書帳號即可參與投票，有兩個命名選項，一是「KEELUNG TOWER」，二是「HOPE TOWER」，票數最高者就是豎梯的新名字，市府會從參與投票者中抽出100位幸運兒，獲得限定版「基隆豎梯造型微積木」；民眾也可發揮創意投稿命名，評選出10位最有創意的命名，可獲豎梯造型微積木。
負責豎梯工程的都發處表示，後續將與東岸郵輪廣場工程、山海城串聯再造二階一期工程銜接西岸的城際轉運站工程，是基隆再生、翻轉的指標工程，將能串接市中心區的整體環境，並能一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準。
豎梯命名票選活動，即日起至11月21日止，歡迎民眾上活動網址進行投票，詳見https://feversocial.com/pages/KEELUNG-20862 。
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