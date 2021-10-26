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誠品基隆期間限定店 11/6進駐沙灣2古蹟

中央社 / 基隆26日電

基隆市政府與誠品書店合作，11月6日起在古蹟「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」進駐開展「誠品書店基隆期間限定店」，3個月期間透過活動等重現沙灣風華。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，繼上週末基隆西岸太平青鳥書店開幕，東岸的沙灣歷史文化園區迎來誠品書店首度同時進駐2棟修復完成的古蹟場館營運。「東誠品，西青鳥」2大書店選擇基隆，代表基隆的文化、歷史和人文知識的再生再起。

林右昌說，誠品書店基隆期間限定店將以2棟古蹟的空間進行規劃，在面山的「要塞司令部校官眷舍」以「閱讀基隆，主題書店」為核心，透過選書職人策劃3大主題：山之間、海之間、基隆之間，並有千本以上相關選書，邀請讀者一起閱讀基隆的多元面貌。

面海的「要塞司令官邸」則以「重返基隆，時光廊道」為策劃主軸，透過沙灣地區的文化資產介紹，帶領讀者走入沙灣地區歷史時光，並藉由採集在地特色職人，串起基隆庶民日常與市井文化。

市府文化局長陳靜萍表示，這次邀請誠品書店進駐沙灣歷史文化園區，這不只是一間書店進駐，而是充分融合文化古蹟、歷史場景和生活地景，為文化空間的活用增加多一些想像，期待透過與誠品書店的合作，榮耀實踐「大基隆歷史場景再現整合計畫」。

文化局指出，駐店期間，結合2處場館歷史沿革和基隆在地風情規劃一系列主題藝文活動，閱讀講座邀請到新生代作家陳繁齊、文學家郭強生等人帶來多元閱讀觀點；週末特色市集及音樂會，將有知名獨立樂團帶來精采演出，此外，還可報名城市走讀導覽，走訪基隆各地、深入了解飲食、藝術等在地文化。

基隆 誠品 古蹟

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