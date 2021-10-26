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花蓮縣府稽查老舊大樓 消防設備故障限期改善

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮老舊大樓樓梯間未設防護網，若人掉下去不堪設想。記者王思慧／攝影
花蓮老舊大樓樓梯間未設防護網，若人掉下去不堪設想。記者王思慧／攝影

高雄城中城大火發生至今約2周，引起花蓮縣政府重視老舊大樓消防安全，今天前往大樓聯合稽查，發現未設有消防栓、樓梯沒有防護網、停車場消防灑水器故障等問題，請大樓管委會改善。管委會表示，非常願意遵守消防規定，但管委會成立不久，經費不足，請縣府給予彈性時間改善。

本月14日高雄發生城中城大火，引發大眾關注老舊大樓安全，花蓮縣消防局、縣府建設處今天到公正街的大樓稽查。該大樓已有27年，1到4樓幾乎是荒廢狀態，5樓以上有120戶，1層樓約十幾戶，整棟大樓有240名產權人。

建設處長鄧子榆表示，聯合稽查不是要罰民眾，而是希望居民住得更安全，今天了解管委會的運作情形和困難，會透過各項管道向中央反映，是否能協助社區大樓提升安全性。雖然公共設施有些小缺失，但整體而言還不錯，會針對缺失給予建議，讓大樓環境更安全。

鄧子榆說，現在配合中央的做法，盤點花蓮縣境內高層樓的建築物，先把相關資料造冊後，針對還沒有成立管委會的大樓給予輔導，若是有成立管委會的大樓，會定期公安檢查，協助改善環境。

消防局長林文瑞指出，該大樓是住商混合大樓，與城中城大樓型態相似，有部分樓層荒廢，這次稽查發現有11項缺失，管委會願意負責任處理，雖然自動灑水系統、消防栓損壞，不過警報器、廣播器等都有建立起來，並暫時用手持式滅火器，得知相關設備要整修可能要幾百萬元經費，還在籌措中，希望管委會能儘速改善。

大樓管委會主委何素淨說，管委會才剛成立，估算要全部改善可能要花300萬元，如果政府能補助是最好，現在1坪會酌收50元管理費，希望縣府能給予時間改善。林文瑞回應，若真的無法在期限內改善，可以申請展期，只要合乎常理，縣府可以協助延長時間，保障住戶生命安全。

花蓮縣府今天到老舊大樓聯合稽查，管委會主委何素淨（左二）希望政府能給予時間改善消防安全設施。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天到老舊大樓聯合稽查，管委會主委何素淨（左二）希望政府能給予時間改善消防安全設施。記者王思慧／攝影
花蓮老舊大樓樓梯旁懸空，引發安全問題。記者王思慧／攝影
花蓮老舊大樓樓梯旁懸空，引發安全問題。記者王思慧／攝影
花蓮老舊大樓地下停車場自動灑水系統損壞，無法發揮消防作用。記者王思慧／攝影
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花蓮 公安

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