快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

基隆第一、二劑施打比例71及30% 都超中央7成及3成目標

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第一、二劑施打比例71及30%，都超中央7成及3成目標。記者游明煌／攝影
基隆第一、二劑施打比例71及30%，都超中央7成及3成目標。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中說明最新的疫苗施打進度，林右昌說，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5%及30.06%，都已經超過中央設定的7成及3成目標。

林右昌示，基隆市疫苗施打進度很快，若以全市人口統計，截至10月25日為止，完成第一劑疫苗施打的比例已達71.5%、第二劑疫苗施打比例也達到30.06%，都已經提前達到中央設定10月底要達到的第一劑7成、第二劑3成的目標。

林右昌還說，若是再扣除12歲以下無法施打疫苗的人口，第一、二劑疫苗施打率則分別是77.57%、32.62%。

衛生局表示，將持續配合CDC的疫苗施打規畫，盡速替所有市民朋友完成接種，讓疫苗防護力更健全。提醒市民朋友，完成疫苗施打後，仍然要口罩戴好戴滿、勤洗手、落實防疫措施。

基隆第一、二劑施打比例71及30%，都超中央7成及3成目標。圖／基隆市政府提供
基隆第一、二劑施打比例71及30%，都超中央7成及3成目標。圖／基隆市政府提供

疫苗 林右昌 基隆

延伸閱讀

柯轟基捷騙局 林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間

影／基捷之爭柯文哲嗆別講屁話 林右昌反譏鬼打牆

影／林右昌批腦袋撞牆！柯文哲嗆：別講屁話，基捷何時開工？

邱臣遠評基隆捷運 市民豈能接受花425億只做到基隆門口

相關新聞

台東縣府爭取醫療量能提升 馬偕醫院今獲准擴充40床

台東縣醫療資源不足，民眾住院常一床難求，經縣府向衛福部請求修改法規，台東馬偕醫院擴床計畫今獲中央核准，急性一般病床將擴充...

社會邊緣人老宅失修 安居修繕團志工花4天讓他安心住

基隆市一名同時患有帕金森、糖尿病、肝硬化等男子，屬多重疾病邊緣人，他的老宅年久失修，曾遭水患導致牆壁柱子鋼筋及電路管線外...

基隆第一、二劑施打比例71及30% 都超中央7成及3成目標

基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中說明最新的疫苗施打進度，林右昌說，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5%及30....

績優文健站頒獎 台東大贏家

行政院原民會昨在台東舉行全國績優文化健康站頒獎，有53站獲表揚，台東縣占11站，是大贏家。縣府原民處指出，台東縣文健站有...

水璉部落糧倉 花蓮觀光新亮點

花蓮壽豐鄉水璉部落以前因交通不便，難運送稻米糧食，當時國家在當地蓋糧倉，隨著時代變遷及公路開通，糧倉成為閒置建物。在地協...

街頭藝術節 周末宜蘭尬舞

宜蘭去年舉辦第一屆街頭文化藝術節，掀起一股新浪潮，第二屆活動訂本周六、日登場，除全國街舞競賽，還新增扯鈴及滑板比賽，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。