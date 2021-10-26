基隆第一、二劑施打比例71及30% 都超中央7成及3成目標

基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中說明最新的疫苗施打進度，林右昌說，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5%及30.06%，都已經超過中央設定的7成及3成目標。

林右昌示，基隆市疫苗施打進度很快，若以全市人口統計，截至10月25日為止，完成第一劑疫苗施打的比例已達71.5%、第二劑疫苗施打比例也達到30.06%，都已經提前達到中央設定10月底要達到的第一劑7成、第二劑3成的目標。

林右昌還說，若是再扣除12歲以下無法施打疫苗的人口，第一、二劑疫苗施打率則分別是77.57%、32.62%。