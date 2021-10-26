基隆第一、二劑施打比例71及30% 都超中央7成及3成目標
基隆市長林右昌今天在市務會議後的記者會中說明最新的疫苗施打進度，林右昌說，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5%及30.06%，都已經超過中央設定的7成及3成目標。
林右昌示，基隆市疫苗施打進度很快，若以全市人口統計，截至10月25日為止，完成第一劑疫苗施打的比例已達71.5%、第二劑疫苗施打比例也達到30.06%，都已經提前達到中央設定10月底要達到的第一劑7成、第二劑3成的目標。
林右昌還說，若是再扣除12歲以下無法施打疫苗的人口，第一、二劑疫苗施打率則分別是77.57%、32.62%。
衛生局表示，將持續配合CDC的疫苗施打規畫，盡速替所有市民朋友完成接種，讓疫苗防護力更健全。提醒市民朋友，完成疫苗施打後，仍然要口罩戴好戴滿、勤洗手、落實防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言