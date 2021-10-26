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台東馬偕獲准增40急性一般病床 紓解苦等難題

中央社 / 台東縣26日電

台東馬偕醫院擴床計畫獲中央核准，急性一般病床由原本337床擴充為377床，提高住院量能，降低民眾等待床位的困境，台東縣政府持續推動醫療量能增加及改善，維護民眾健康。

台東縣醫療資源不足，醫院多集中在台東市區，又受限於過去醫療法規對於次醫療區域急性一般病床不得超過每萬人50床的規定，無法擴充急性一般病床，民眾住院一床難求。

縣長饒慶鈴為此向衛福部請求修改法規，衛生局也多次函文爭取，今天傳來好消息，台東馬偕醫院擴床計畫已獲中央核准，急性一般病床將擴充增加40床，提升醫療量能及改善民眾待床問題。

台東縣政府今天發布新聞表示，台東馬偕醫院為縣內唯一的區域醫院及重度急救責任醫院，肩負台東縣全縣重症醫療重責，該院急性一般病床住院率高，常發生一床難求、民眾須於急診待床，甚至需要外轉到其他縣市住院。

過去台東馬偕醫院積極向衛福部申請擴充急性一般病床40床，但過去受限於醫療法規而無法順利獲准，饒慶鈴體認民眾醫療需求及該院擴床的急迫性，除責成衛生局多次函文向中央爭取之外，更親自向衛福部面報並請求中央能修訂法規，以符合台東縣醫療需求。

台東縣衛生局指出，提升台東縣平均餘命、健康維護積極努力改善，像是「以網路代替馬路」的5G遠距醫療、引進高醫團隊強化南迴醫療服務、協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、擴增專科醫師及人力培訓等。

目前全縣16鄉鎮市衛生所醫師已全面到位，台東馬偕醫院也增聘心臟、整形外科、眼科醫師，可提供全年24小時緊急會診和手術，台北榮民總醫院台東分院及衛福部台東醫院成功分院增聘腎臟專科醫師、台東基督教醫院則延攬放射腫瘤科醫師，南迴線也有高醫團隊提供各項專科門診，特別門診則有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝等，台東醫療量能不斷升級。

台東 衛生局 馬偕醫院

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