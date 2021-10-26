社會邊緣人老宅失修 安居修繕團志工花4天讓他安心住

基隆市一名同時患有帕金森、糖尿病、肝硬化等男子，屬多重疾病邊緣人，他的老宅年久失修，曾遭水患導致牆壁柱子鋼筋及電路管線外露，壁癌及漏水也相當嚴重，居住環境惡劣。伊甸基金會「安居修繕團」志工，花了4天整修他的房子，把鋼筋鏽蝕外露補強、牆面粉刷、電路修復，改善居住空間，讓住家安全且舒適了。

住基隆仁愛區一名56歲男子，已是肝硬化第三期，同時患有帕金森、糖尿病等，收入僅靠補助維持，除了居服員固定送餐，10年來都獨自生活在自家老宅裡。隨著老宅年久失修，加上曾遭水淹沒，不僅牆壁柱子鋼筋及電路管線外露，壁癌及漏水也相當嚴重，居住環境惡劣，且暴露在危險中，有電線走火疑虞。

多重疾病纏身又獨居的他，是社會中最容易被遺忘的邊緣人，伊甸裝修工程合作廠商王老闆透過朋友認識阿民，在長期的關懷下，得知阿民前陣子外出被車撞到，原本就行動不便的他，雪上加霜，王老闆幫他申請修繕服務。

志工先評估再施工，23日起到今天，連續4天到宅修繕，包含浴室增設防滑及扶桿、鋼筋鏽蝕外露補強、牆面粉刷、電路修復等，降低意外的發生，打造乾淨舒適的環境，整個煥然一新。

伊甸無障礙住宅發展中心主任沈秉諭今天說，日前高雄惡火燒出全台「雙老」危機，也提高國人對居住安全的重視。台灣除了老人人口年年增加，老屋數量也是逐年攀升。

根據去年統計，台灣1年內共發生超過2萬次火災，其中，電氣因素造成起火為第二位；此外，長輩因行動不便，在家中發生意外跌倒致死則高達20％以上，伊甸「安居修繕團」持續為長者及弱勢家庭，提供服務居住環境安全改善。