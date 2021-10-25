杏輝贊助打造品牌馬拉松 縣府邀林昀儒當宜蘭運動大使

宜蘭好山好水，適合舉辦大型體育賽事，有鑑於馬拉松運動蔚為風潮，杏輝醫藥集團贊助縣府打造兼具公益的特色品牌馬拉松賽事，今天雙方簽署合作備忘錄，並且請到「國民金孫」林昀儒擔任宜蘭運動大使，暖心號召全國民眾一起加入跑步做公益行列。

縣政府與杏輝集團推展「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，將由杏輝提供3年、共800萬元贊助款，共同打造具有宜蘭特色及口碑的馬拉松賽事。首屆比賽明年4月23日起跑，由縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會承辦，共分全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組，不論是專業或喜愛休閒輕運動的跑者，都可以依照喜好及體能狀況報名參加，即日起開始接受網路報名。

特別的是，主辦單位會從每位參加選手的報名費中，提撥10%做公益，用於發掘並培養優秀基層弱勢選手進軍國際，延續台灣之光，也提供環境永續與綠美化之用。

今天的簽署儀式中，縣府特別邀請宜蘭在地長大的林昀儒擔任宜蘭運動大使，縣長林姿妙感謝杏輝集團董事長李志文長期對防疫、公益與運動發展的支持投入，也大讚「小林同學」在各項訓練與賽事外，屢屢用行動回饋家鄉、協助基層運動員發展的暖心暖舉。