聽新聞
test
0:00 / 0:00
杏輝贊助打造品牌馬拉松 縣府邀林昀儒當宜蘭運動大使
宜蘭好山好水，適合舉辦大型體育賽事，有鑑於馬拉松運動蔚為風潮，杏輝醫藥集團贊助縣府打造兼具公益的特色品牌馬拉松賽事，今天雙方簽署合作備忘錄，並且請到「國民金孫」林昀儒擔任宜蘭運動大使，暖心號召全國民眾一起加入跑步做公益行列。
縣政府與杏輝集團推展「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，將由杏輝提供3年、共800萬元贊助款，共同打造具有宜蘭特色及口碑的馬拉松賽事。首屆比賽明年4月23日起跑，由縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會承辦，共分全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組，不論是專業或喜愛休閒輕運動的跑者，都可以依照喜好及體能狀況報名參加，即日起開始接受網路報名。
特別的是，主辦單位會從每位參加選手的報名費中，提撥10%做公益，用於發掘並培養優秀基層弱勢選手進軍國際，延續台灣之光，也提供環境永續與綠美化之用。
今天的簽署儀式中，縣府特別邀請宜蘭在地長大的林昀儒擔任宜蘭運動大使，縣長林姿妙感謝杏輝集團董事長李志文長期對防疫、公益與運動發展的支持投入，也大讚「小林同學」在各項訓練與賽事外，屢屢用行動回饋家鄉、協助基層運動員發展的暖心暖舉。
宜蘭永續城鄉馬拉松的賽事路線風光優美，從宜蘭運動公園出發，全馬與半馬沿途可欣賞蘭陽溪出海口與冬山河畔美景，遠眺龜山島；10公里與5公里組將行徑宜蘭科學園區，經過歷史古蹟的南機場八角塔台。完賽後，憑賽事號碼布可以暢玩宜蘭超過20家以上的博物館及觀光工廠，前往旅遊景點及飯店也能有優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言