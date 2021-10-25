快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮吉安鄉啟動社會救助清查 弱勢鄉親免奔波辦理

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所即日起開啟各項生活補助申辦作業，為方便中低收入老人及身心障礙者免於奔波，採取主動審查形式。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所即日起開啟各項生活補助申辦作業，為方便中低收入老人及身心障礙者免於奔波，採取主動審查形式。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉公所明年度社會救助總清查即日起開跑，針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙者生活補助」已列冊個案，可「免臨櫃」辦理，主動審查以簡化作業流程；而「低收入戶、中低收入戶生活補助」及「兒童及少年生活扶助」則採臨櫃隨到隨辦服務。

據統計，吉安鄉列冊低收入戶計有618戶、中低收入戶306戶、弱勢兒童及少年381戶。鄉公所社會課表示，即日起開啟各項生活補助申辦作業，為方便中低收入老人及身心障礙者免於奔波，採取主動審查形式；而低收入戶及中低收入戶部分，因家庭人口、工作狀況、收入與資產皆會逐年變動，須備妥相關證明資料臨櫃辦理，已寄發總清查通知單。

鄉公所表示，符合補助資格的民眾，請於申辦期限11月30日前，至鄉公所村聯合辦公室申請或電話諮詢個別狀況。

吉安鄉長游淑貞說，每年10月起至年底，就是社會課最忙碌的時刻，從收件、初審到函送縣政府，程序繁瑣，為縮短流程時效，請社會課全力投入申辦動能，並透過村幹事加強宣導。除此之外，也運用「物資捐贈平台」、「仁愛基金」等善心資源，提供弱勢鄉親多面向的挹注關懷，健全鄉內社會福利。

社會課提醒，若是第一次申請的個案，務必前往鄉公所村聯合辦公室臨櫃辦理，並攜帶身分證、印章、郵局或其他金融機構存摺封面、最近6個月以上內頁影本及相關證明文件。總清查作業核定結果預定於明年1月10日前發函通知，如有相關問題，歡迎電洽社會課諮詢。

花蓮吉安鄉公所明年度社會救助總清查即日起開跑，針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙者生活補助」已列冊個案，可免臨櫃辦理。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所明年度社會救助總清查即日起開跑，針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙者生活補助」已列冊個案，可免臨櫃辦理。圖／吉安鄉公所提供

低收入戶 吉安 花蓮

延伸閱讀

花蓮水璉部落舊糧倉改造 成觀光新亮點

精選6條花蓮自行車道！用15公里的時速放逐自己，來去花蓮騎腳踏車

花蓮錐麓古道落石砸傷左腳骨折 警消人力搬運下山送醫

花蓮昨天到今天連6震 氣象局：2018年0206餘震

相關新聞

花蓮吉安鄉啟動社會救助清查 弱勢鄉親免奔波辦理

花蓮吉安鄉公所明年度社會救助總清查即日起開跑，針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙者生活補助」已列冊個案，可「免臨櫃...

影／歡迎尬舞！宜蘭街頭文化藝術節參賽踴躍 盛況可期

宜蘭去年舉辦第一屆街頭文化藝術節，在全台街頭文化藝術界掀起一股新浪潮，第二屆活動訂本周六、日登場，除了全國街舞競賽，還新...

花蓮水璉部落舊糧倉改造 成觀光新亮點

花蓮壽豐鄉水璉部落以前因交通不便，難運送稻米糧食，當時國家在當地蓋糧倉，隨著時代變遷及公路開通，糧倉成為閒置建物。在地協...

跑馬古道公園開幕 礁溪新景點

「淡蘭古道南路—跑馬古道」為百年前北部民眾出入東部主要道路之一，宜蘭縣政府把昔日明德訓練班營區改造為「跑馬古道公園」，成...

花蓮地熱發展慢 專家盼修法推動

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，國外已有利用溫泉發展為地熱發電區案例，除了外國開發公司看上花蓮溫泉區資源，在...

卸任校長 她回任輔導老師

基隆市武崙國中前校長辜雅珍有12年國中校長資歷，今年選擇回任專任輔導教師。32年前從台師大教育心理系畢業的她歷練後，重回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。