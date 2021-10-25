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花蓮吉安鄉啟動社會救助清查 弱勢鄉親免奔波辦理
花蓮吉安鄉公所明年度社會救助總清查即日起開跑，針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙者生活補助」已列冊個案，可「免臨櫃」辦理，主動審查以簡化作業流程；而「低收入戶、中低收入戶生活補助」及「兒童及少年生活扶助」則採臨櫃隨到隨辦服務。
據統計，吉安鄉列冊低收入戶計有618戶、中低收入戶306戶、弱勢兒童及少年381戶。鄉公所社會課表示，即日起開啟各項生活補助申辦作業，為方便中低收入老人及身心障礙者免於奔波，採取主動審查形式；而低收入戶及中低收入戶部分，因家庭人口、工作狀況、收入與資產皆會逐年變動，須備妥相關證明資料臨櫃辦理，已寄發總清查通知單。
鄉公所表示，符合補助資格的民眾，請於申辦期限11月30日前，至鄉公所村聯合辦公室申請或電話諮詢個別狀況。
吉安鄉長游淑貞說，每年10月起至年底，就是社會課最忙碌的時刻，從收件、初審到函送縣政府，程序繁瑣，為縮短流程時效，請社會課全力投入申辦動能，並透過村幹事加強宣導。除此之外，也運用「物資捐贈平台」、「仁愛基金」等善心資源，提供弱勢鄉親多面向的挹注關懷，健全鄉內社會福利。
社會課提醒，若是第一次申請的個案，務必前往鄉公所村聯合辦公室臨櫃辦理，並攜帶身分證、印章、郵局或其他金融機構存摺封面、最近6個月以上內頁影本及相關證明文件。總清查作業核定結果預定於明年1月10日前發函通知，如有相關問題，歡迎電洽社會課諮詢。
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