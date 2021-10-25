影／歡迎尬舞！宜蘭街頭文化藝術節參賽踴躍 盛況可期

宜蘭去年舉辦第一屆街頭文化藝術節，在全台街頭文化藝術界掀起一股新浪潮，第二屆活動訂本周六、日登場，除了全國街舞競賽，還新增扯鈴及滑板比賽，目前至少超過300組以上隊伍踴躍報名參賽，各地高手雲集，縣政府祭出獎金鼓勵年輕人。

「就是愛跳舞」，宜蘭縣政府為了讓年輕人展現努力的舞台，去年舉辦第一屆街頭文化藝術節，主要是全國街舞大賽，但宜蘭與其他縣市舉辦街舞賽不同的是名為「街頭文化藝術節」，擴大活動內容更多元與全面性。

除了尬舞比賽，活動地點的中興文創園區有街頭塗鴉創作，就讀高中職校學生也有聯合舞展，晚間的群星藝人饒舌演唱會帶動熱鬧氣氛，潮流創意市集有吃有玩，整座園區成了年輕人揮灑青春活力的天地。

縣府今天邀請街舞、扯鈴、滑板等團隊帶來暖場示範賽，南澳高中熱舞開場，接著是宜蘭街頭藝術協會與新北街頭藝術協會「尬舞」表演，雙方使出超舞絕技，非常好看。

縣長林姿妙表示，首屆街頭文化藝術節引起熱烈迴響，今年活動規模更勝以往，現場不但能觀賞各路高手的精湛技巧，還能逛市集享美食、了解街頭文化知識，此次高校學生聯合舞展請到台北、花蓮及宜蘭共18所學校學生展現活力自信。

10月30日與31日兩天活動中，比賽包括全國街舞大賽，新增的扯鈴及滑板賽，目前至少超過300組以上全國各地隊伍報名，持續增加中，縣府將頒發總獎金15萬9千元。