台東大學食品生技工廠登記證 打造永續健康城市

台東大學日前取得工廠登記證，為全國國立大學中唯一具備工廠登記的食品生技工廠。縣長饒慶鈴今天出席授證，肯定「我們有MIT（made in taitung）優質農產品加工製造品了」。

台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記，今天舉行「食品生技工廠登記證授證儀式」記者會，饒慶鈴頒發工廠登記證給校長曾耀銘。

饒慶鈴致詞表示，台東大學食品生技工廠是在擔任議長任內，由縣府及台東大學共同研究提出東部生物經濟六級產業4.0計畫，爭取花東地區永續發展基金補助，歷時3年籌備與建置，並於今天正式取得工廠登記證，為大學與縣政府合作推動產業六級化的典範。

饒慶鈴說，台東具備豐富物產資源，卻缺乏良好研發環境、自動化工廠，相關的農特產品與高價值生技保健產品僅由小型手工生產。面臨大量生產時，需由西部工廠進行代工，容易造成工廠在大量生產時，因不瞭解產品與缺乏有效製程測試，導致產品無法達到最高品質而限制發展。

台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記證後，未來在台東生產的優質農產品，即可在地進行二級加工製造，降低農友外運成本，生產的台東在地優質產品也可在各大販售通路上架販賣。

台東大學則說明，食品生技先導工廠與在地企業產學合作，主要應用農業資源、保健作物進行產品設計、研發、檢驗、生產、包裝與行銷。藉由產學合作提升農業與地方企業的產值與收入。歷經2年的營運成果，有50家企業進行產學合作，並產出25件產品，創造逾2000萬元產值。

縣府財政及經濟發展處指出，台東大學與縣府合作「東部生物經濟中心食品生技先導工廠」，於108年10月啟用與試營運，工廠具備最先進的食品生物科技產品研發與量產設備外，全廠區搭載HEPA空調，打造最優質潔淨的食品生技先導工廠。

去年9月11日正式營運，為提升產品研發與生產品質，陸續取得國內外食品品質與安全驗證，包含ISO22000國際認證與HACCP等食品安全驗證，更在今年5月取得清真認證。

經發處工商管理科表示，食品先導工廠已具備多項國內外食品品質認證，但過去受限於學校設立的實習工廠，無法申請工廠登記證，讓產品在商業化、行銷與國際化受到阻礙。台東大學10月取得工廠登記證，成為全國國立大學中唯一具備工廠登記的食品生技工廠。

取得工廠登記證後，地方微型企業與創業者可透過與台東大學食品生技工廠產學合作，研究開發產品，未來將可於各種實體與網路平台銷售，準確獲得市場資訊。