聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮水璉部落舊糧倉改造 成觀光新亮點
花蓮壽豐鄉水璉部落以前因交通不便，難運送稻米糧食，當時國家在當地蓋糧倉，隨著時代變遷及公路開通，糧倉成為閒置建物。在地協會向觀光局東部海岸國家風景區管理處申請經費，將糧倉修好，並邀請藝術家將部落歷史生動呈現在牆上，讓地方多了一個觀光新亮點。
水璉部落的糧倉已有45年歷史，過去台11線尚未開通，居民需翻越海岸山脈到光復鄉搭車，或從漁港搭船走海路，才能到市區買糧食及民生用品，於是當時的台灣省政府就地蓋糧倉以儲藏物資，不過公路開通後，糧倉便逐漸沒落。
花蓮縣生態文化休閒創業產業永續發展協會，致力於水璉部落文化復興，經營「吉籟獵人學校」體驗遊程，今年參與東海岸部落永續觀光培力暨示範計畫徵選，提出改造糧倉的「水璉生活博物館」計畫，爭取東管處「東海岸藝術生活平台串連案」補助，利用閒置空間成為記錄當地文化的所在。
協會邀請藝術家簡吟如與歐舟夫妻駐地，以「祖先流傳下來的話語」為主題，將水璉部落遷移史畫在糧倉的牆上。東管處指出，未來糧倉除了成為解說站，同時辦理山海知識文化設展、DIY體驗、部落文化交流、導覽解說訓練等，串連部落鼎盛時期的生活場域，包括曾是舊省道的老街、沿街的昔日油行、碾米場、藥房、診所、雜貨店等，遊走其中如同置身一座生活的博物館。
東管處表示，該糧倉甫完工啟用，除有助推動水璉部落微旅行及部落導覽遊程，讓遊客認識這個古老部落，更希望透過部落觀光產業推動創造商機，讓部落旅外青年回部落發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言