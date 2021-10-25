花蓮水璉部落舊糧倉改造 成觀光新亮點

花蓮壽豐鄉水璉部落以前因交通不便，難運送稻米糧食，當時國家在當地蓋糧倉，隨著時代變遷及公路開通，糧倉成為閒置建物。在地協會向觀光局東部海岸國家風景區管理處申請經費，將糧倉修好，並邀請藝術家將部落歷史生動呈現在牆上，讓地方多了一個觀光新亮點。

水璉部落的糧倉已有45年歷史，過去台11線尚未開通，居民需翻越海岸山脈到光復鄉搭車，或從漁港搭船走海路，才能到市區買糧食及民生用品，於是當時的台灣省政府就地蓋糧倉以儲藏物資，不過公路開通後，糧倉便逐漸沒落。

花蓮縣生態文化休閒創業產業永續發展協會，致力於水璉部落文化復興，經營「吉籟獵人學校」體驗遊程，今年參與東海岸部落永續觀光培力暨示範計畫徵選，提出改造糧倉的「水璉生活博物館」計畫，爭取東管處「東海岸藝術生活平台串連案」補助，利用閒置空間成為記錄當地文化的所在。

協會邀請藝術家簡吟如與歐舟夫妻駐地，以「祖先流傳下來的話語」為主題，將水璉部落遷移史畫在糧倉的牆上。東管處指出，未來糧倉除了成為解說站，同時辦理山海知識文化設展、DIY體驗、部落文化交流、導覽解說訓練等，串連部落鼎盛時期的生活場域，包括曾是舊省道的老街、沿街的昔日油行、碾米場、藥房、診所、雜貨店等，遊走其中如同置身一座生活的博物館。