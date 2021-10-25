宜蘭清水地熱聯外道路坍方 25日起休園3天

中央社 / 宜蘭24日電

受到地震影響，宜蘭縣清水地熱聯外道路今天晚間土石坍方，2名園區女員工受困，警方到場協助脫困，縣府已調派機具和人員前往搶修，園區從明天起休園3天，暫訂28日開園。

宜蘭縣政府警察局三星分局晚間發布新聞稿表示，警方晚間6時許接獲通報，大同鄉清水2號橋往清水地熱園區聯外道路有土石坍方無法通行，當時清水地熱園區2名31歲江姓和陳姓女員工因尚未下班而受困。

牛鬥派出所所長許維棟、警員余璨光立即趕往現場，徒手將部分坍方土石移置路旁，恢復單線雙向通車，除在晚間6時30分帶離2名受困女員工外，並於通往園區道路設置三角錐等警示措施，避免民眾進入，另立即通報相關單位前往清除。

縣府工商旅遊處表示，農業處已請廠商調派機具和人員到場清理，清水地熱園區從明天起至27日休園，待全面巡查確認安全無虞後，園區暫訂28日開園。

宜蘭 警察 地震

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