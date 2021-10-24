清潔隊員節前 宜蘭表揚資深績優清潔隊員「辛苦了」

疫情期間，清潔隊員為了防疫消毒特別辛苦。明天是「清潔隊員節」，宜蘭縣環保局今天與環保署官員表揚資深績優的清潔隊員，感謝他們不畏風雨、日夜為環境清潔及防疫工作，辛苦奉獻心力。

10月25日是清潔隊員節，為體恤清潔隊員辛勞，宜蘭縣政府與行政院環保署今天在赫蒂法莊園舉辦清潔隊員節慶祝活動，由縣長林姿妙及環保署環境督察總隊長李健育共同表揚資深績優清潔隊員共28人。

榮獲表揚者如下：宜蘭市黃志誠、方珮玲、陳哲偉、曾倉億、周源中；羅東鎮王鳳山、李吉賢、李聰輝、游文鐘；蘇澳鎮俞世宏、張峻榮；頭城鎮許江丁、黃博群；礁溪鄉林秀珍、陳元山、周承緯；壯圍鄉林翔蔚、張仲義；員山鄉吳智瑋、張振忠；冬山鄉陳福生、林水土；五結鄉丘鏈丞、蔡錫欽；三星鄉李志恩、林建宏；大同鄉蔡文雄；南澳鄉傅文龍。

林姿妙表示，清潔隊員終年辛勞，肩負一般廢棄物清理、資源回收及環境衛生維護等工作，給縣民一個整潔乾淨家園，尤其疫情期間，清潔隊更肩負防疫消毒大隊的重責大任，雖然是公務部門最基層的員工，從事的是最了不起的工作，感謝你們用雙手換來的清淨環境。