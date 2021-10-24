建基隆捷運柯文哲指先騙過去再說？ 基隆市府暫不評論

台北市長柯文哲、基隆市長林右昌近日為基隆捷運「駁火」，柯今天表示，基隆輕軌變成基隆捷運，還分為兩階段處理，「八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」批評台灣政治常常是這關騙得過去，就先騙過去再說。對柯今天的說法，基隆市府暫不評論。

柯文哲昨在臉書貼文指出，蔡英文總統4年前宣布斥資80億蓋基隆輕軌，且是前瞻基礎建設第一案，如今基隆輕軌還沒開工，改名基隆捷運，經費暴增到400億以上。路線要變意味可行性評估和環評都要重做，打掉重練， 「用4年半把騙局升級成更大的騙局」。

林右昌昨天回應，柯市長欺人太甚，三番兩次扭曲事實，政治誠信到底在哪？去年四長會議達成推動基隆捷運共識，在台北市採取地下化工程，增加2個地下車站，經費因為柯的一句話增加87.9億元。柯一直去扯別的，實在是沒什意思。

柯文哲今天出席活動時說，當年是輕軌現在變成捷運，表示當年基隆輕軌計畫根本不成熟。林說因台北市關係費用增加，那是因為終點設在南港展覽館站不切實際。東區門戶計畫是以南港站當核心，終點規畫在南港展覽館是誰決定的，現在「沒有人要認帳」。

柯文哲表示，推動基隆輕軌要整體規劃，不能說台北端解決了、基隆端沒有解決。現在分為兩階段處理，先處理南港到八堵，「那八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」、「為什麼？因為他沒辦法處理。」

柯文哲質疑，若改變路線可行性評估、環評都要重做，林右昌任期剩1年2個月而已，現在環評重做，表示要開工也是等到「反攻大陸後」。這還不是基隆輕軌的問題，又牽涉北宜高鐵、台鐵優化、捷運線延伸可行性問題，甚至有關國五公路系統優化，相信交通部運輸研究所都有詳細資料。

對於柯文哲今天的發言，基隆市政府暫不評論。