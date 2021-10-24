台東山谷小溪老屋音樂會 首場今天下午登場

台東縣政府舉辦「山谷小溪老屋音樂會」首場演出於今天下午都蘭 32 鄰咖啡登場；由在地音樂人 Suming 舒米恩、MAFANA 樂團等樂團演出；將台東生命經驗、在外對家鄉的思念、跟耆老學習的文化故事與古謠等，透過音樂創作或重新編排等不同方式進行演出。

「山谷小溪老屋音樂會」首場演出，尤音樂會活動大使Suming 開場，他特別為此次音樂會創作的「好久不見了」主題曲現場觀眾問候致意。

「好久不見了」歌曲MV還特地到東河鄉、太麻里鄉及池上鄉取景拍攝，希望藉由台東的山、海、與平原純樸厚實的景色，搭配與部落青年齊唱層疊的自然歌聲，在後疫情時代帶給觀眾溫暖而堅定的力量。

縣長饒慶鈴說：台東一直是充滿音樂創作人才的寶地，孕育出許多金曲歌王歌后，「山谷小溪老屋音樂會」提供台東在地創作者及新秀發聲的平台，特別選在活動大使Suming的故鄉都蘭開跑。

饒慶鈴期盼藉由Suming的號召力及過去舉辦阿米斯音樂節的經驗，串聯海線、縱谷線及南迴線的音樂能量，讓台東縣民及外縣市旅客在疫情趨緩之際，體驗最原汁原味的台東音樂會。