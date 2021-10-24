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宜蘭礁溪鄉推動社區大廈資源回收示範 回收物可多達20幾項

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉是出了雪隧後往南的第一個鄉鎮，近年來蓬勃發展，高樓大廈林立，整棟樓的住戶經常高達數百戶，垃圾分類也格外重要。礁溪鄉公所首度針對社區大廈推動「資源回收設施」示範點，示範據點的資源回收可細分成20幾項，成效很不錯，鄉公所歡迎各公寓大樓配合推動。

礁溪鄉與其它鄉鎮市的發展型態不同，由於是交通方便的平地溫泉，自從雪隧通車後，吸引很多大台北地區人士到這裡購買小套房，退休的住家或當成度假之地。

礁溪鄉公所表示，礁溪鄉很多大樓住戶都是數百戶以上，產生垃圾量也相當驚人，過去曾經因為分類不當或不會分類，使得大樓垃圾遭清潔隊拒收；有鑑於此，鄉公所今年與宜蘭縣環保局共同輔導社區公寓大廈提升資源回收設施，降低垃圾量。

礁溪鄉公所除了輔導巡查各公寓大廈資收狀況，並成立3處資源回收示範站「山那邊社區大廈」、「話水社區大廈」、「林美社區發展協會」，其中光是山那邊就有400多戶住家，該大樓住戶積極配合，可以分成20幾項資源回收物，除了一般常見紙類及玻璃瓶等，連塑膠瓶蓋及鈕扣都可以單獨回收，做得相當精細確實。

礁溪鄉公所表示，公寓大廈示範站執行垃圾分類及資源回收，本身就是個資源回收小站，利用分類標示牌，讓分類更新鮮有趣；不但大幅降低垃圾量，且資收物可變賣或請資源回收人員前往收取，如此也不致於造成清隊員每天收取垃圾負擔，一舉數得，建議想要落實分類的大樓管委會跟鄉公所連絡，會派專人前往協助輔導。

礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
社區大樓做好資源回收，可以換取清潔用品。圖／礁溪鄉公所提供
社區大樓做好資源回收，可以換取清潔用品。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉公所推動社區大廈資源回收示範點，有些大樓住戶可以做到20幾種的資源回收品項，分類回收的成效非常好。圖／礁溪鄉公所提供
公寓大廈示範站執行垃圾分類及資源回收，本身就是個資源回收小站，利用分類標示牌，讓垃圾分類工作變得更新鮮有趣。圖／礁溪鄉公所提供
公寓大廈示範站執行垃圾分類及資源回收，本身就是個資源回收小站，利用分類標示牌，讓垃圾分類工作變得更新鮮有趣。圖／礁溪鄉公所提供

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