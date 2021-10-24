花蓮地熱開發進度慢 學者盼修法推動

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，國外已有利用溫泉發展為地熱發電區案例，除了外國開發公司看上花蓮溫泉區資源，在地業者也想開發地熱，卻沒有法規可依循。行政院東部聯合服務中心邀請產官學三方舉行推動會議，盼地熱開發能源早日達到商業化規模。

目前宜蘭、台東地熱發電已進入建廠的階段，其中宜蘭清水地熱發電將商業運轉，但花蓮地熱發展緩慢。東服中心日前接獲地熱開發業者陳情，邀請台灣地熱資源發展協會、野薑花公民協會、經濟部能源局代表等人，召開綠能產業發展與推動會議，研討地熱資源如何在地方推動。

在花蓮地熱開發地點多在原住民區域，需要遵守原住民族基本法，取得部落會議同意後，才可探勘開發。過去萬榮鄉居民不滿瑞典地熱開發公司倍速羅得，探勘機械噪音，也擔心破壞環境，到縣府抗議，引起不小風波。經過業者溝通後，現在部落大幅支持公司開發地熱再生能源。

儘管地熱開發初步通過部落同意，但法規上還有許多困境。台灣地熱協會秘書長王守誠表示，目前台灣沒有「地熱法」，導致業者想要開發地熱卻沒有法源依據，必須依循「溫泉法」進行，但地熱與溫泉一個是再生能源，一個是觀光旅遊，兩者是不同領域的事情，應要趁現在社會對於綠能接受度高的時候，中央提案修法，才可獲得大眾的支持。

野薑花協會理事長陳雪梨指出，地熱開發第一步是蒐集資料和探勘，但台灣探勘資料不足，可參考國外的做法，像是菲律賓、印尼、土耳其等國家由公部門先探勘，大概半年到1年蒐集資料，就可知道地質結構，再由業者開發地熱資源。全台有9至12個地熱區，若先有探勘資料，銀行也能依照資料決定是否投資，推動地熱能源開發。