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台東設計師周邁向第二年　縣府邀藝術創作者推在地工藝

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
空間裝置設計師兩個八月展示的共創作品。圖／縣府提供
空間裝置設計師兩個八月展示的共創作品。圖／縣府提供

台東設計師周邁入第二年，設計師交流之夜，於昨天傍晚在台東美術館戶外舞台展示年度共創計畫成果，台東縣政府邀請跨界藝術創作者孟耿如、音樂人舒米恩擔任代言人分享跨界設計經驗，整體活動結合草地市集與在地樂團演出，以慶典型式熱鬧呈現。

台東設計師周邁入第二年，以「台東啟乘」為名，邀請6名來自海內外著名設計師、藝術家與12組在地文創單位以工藝產業、空間裝置、舊物新裝三大主題共創交流。

縣府文化處指出，三大主題邀請到的設計師，分別為工藝產業設計師林雅儀Zoie與Daniel Wong；空間裝置設計師兩個八月與周育潤；舊物新裝創作則邀請年輕創作家徐至宏與周依。

縣府文化處表示，成果展作品展示區由知名花藝設計團隊CNFlower創辦人暨總監凌宗湧策畫，以台東印象為理念，運用花材裝置出獨一無二的展示空間，展示設計師周共創成果，也在設計師交流之夜首次亮相。

縣長饒慶鈴說，台東是悠閒放鬆、擁有慢生活的地方，許多創作者能在台東找到靈感，且在地的工藝能量多元，過去台東也曾舉辦全國性設計展，多年來透過青年工藝營、工藝獎與參展等方式持續推動台東工藝。

饒慶鈴期盼，藉跨界交流，以及國內外優秀設計師的指導，激發在地創作，並能將此次經驗化為養分，作為未來創作的能量。

策展人CNFlower創辦人馬修表示，相關共創成果於10月24日9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出，11月4日至14日將移至台北市中山區展示，相關活動資訊可至台東縣政府文化處粉絲專頁查詢。

舊物新裝設計師由周依運用編織在地阿美族故事的進行作品設計。圖／縣府提供
舊物新裝設計師由周依運用編織在地阿美族故事的進行作品設計。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於昨天上午9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於昨天上午9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於10月24日9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於10月24日9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於10月24日9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供
台東設計師周邁入第二年，共創成果展示於10月24日9時至傍晚5時在台東美術館戶外舞台展出。圖／縣府提供

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