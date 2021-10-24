花東原創生活節 玩出小鎮多一天

把花蓮文創園區當成一個小鎮，而且設定它一週多了一天，這一天要做什麼呢？2021年花東原創生活節以玩作為主題精神，定名「小鎮星期八」，邀大家來玩創意、音樂、手作等。

國立台東生活美學館長江愚在活動記者會接受媒體訪問表示，積極活化花蓮文創園區，好不容易COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，希望能讓此地再度熱鬧起來。

前身為花蓮酒廠的花蓮文創園區，位於花蓮市區中心金三角地帶，園區3.3公頃的面積內有26棟歷史建築，保留日式檜木與水泥建築風格。2002年登錄為花蓮縣歷史建築，2006年當時的文建會接管並進行整修，轉型為文化創意產業園區，以ROT履約管理模式營運。

2018年花蓮大地震造成園區建物多處受損，需進行修繕，影響營運，委外經營業務於2019年終止。2020年文化部委託國立台東生活美學館進駐與協助管理，啟動園區轉型事宜。

2021年花東原創生活節利用4棟建築物及戶外空間，邀來藝術家陳淑燕、葉海地、拉飛.邵馬及創作者吳致怡、劇場工作者陶維均等短期進駐創作並展出。還安排各式音樂表演、講堂、生活講座、手作體驗工作坊、主題市集等超過15場活動，從9月17日至11月23日於週末、週日舉辦。

策展人吳季娟表示，疫情時代讓變動成為常態，生活中有哪些樂趣可以撫慰人心，跨過後疫情時代？因此以「玩」作為主題精神，建構出「小鎮星期八」的原創生活節。這是一個藏在時間裡的樂園，都是以玩為出發來進行策展規劃。

由繪畫進入纖維藝術創作的陳淑燕說，對於主題所謂溢出來的時間，會讓自己放鬆後，利用構樹樹枝、樹皮等自然素材創作，所蘊涵的有機性與生物性，說不出來像什麼，卻是與自己相處的神秘時光。