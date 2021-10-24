快訊

鈕承澤涉性侵遭判刑四年定讞 聲請移花監服刑

扁女婿趙建銘判3年8月、26日台中監獄服刑 父趙玉柱判刑4月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只限徒手禁機具！台東18處保安林明起開放撿拾漂流木

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東林管處將於明天起，分兩階段開放18處保安林讓民眾報名撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林管處將於明天起，分兩階段開放18處保安林讓民眾報名撿拾漂流木。圖／林管處提供

受先前圓規颱風影響，海岸地區保安林堆積有許多漂流木，因此，台東林管處將於明天起，分兩階段開放18處保安林讓民眾報名撿拾漂流木；活動時間長達近一個月，參加民眾只限以徒手方式撿拾，不得使用機具。

台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木，民眾可進入該林管處轄公告的保安林範圍海灘內以徒手方式撿拾，不開放使用機具。

第一階段為10月25日起至11月8日止，開放設籍該記號保安林當地鄉、鎮、市的居民得撿拾及協助清理；第二階段於11月9日起至11月23日止，擴大開放對象為設籍於台東縣的當地居民，開放時間皆為上午9時至下午4時。

台東林管處表示，開放期間民眾可撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印的漂流木，屬貴重木須逐支登記，非貴重木則可以整批重量計列。

林管處提醒，撿拾漂流木時請民眾攜帶身分證件，主動到檢查站辦理登記，領取拾得漂流木搬運登記表，以保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用。

由於撿拾規範，須以徒手方式撿拾，不開放使用機具，若需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸以下為限；林管處強調，若民眾未依規定登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則。

若民眾撿拾到有國有、公有、私有註記或烙印的漂流木，應通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法第八百十條拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬；若撿拾漂流木要販售，務必到「台灣林產品生產追溯系統」登記。

台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供
台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木。圖／林管處提供

漂流木 台東 圓規颱風

延伸閱讀

彰化芳苑海空步道暴紅 在地學童初體驗「風很涼」

羅馬縱走山友失蹤12天 德基水庫上游浮全裸男性遺體

大型漂流木遠渡重洋來台 成屏南幸福秘境公路新亮點

南澳神秘沙灘大浪退去 來不及開走的車成「廢鐵」

相關新聞

只限徒手禁機具！台東18處保安林明起開放撿拾漂流木

受先前圓規颱風影響，海岸地區保安林堆積有許多漂流木，因此，台東林管處將於明天起，分兩階段開放18處保安林讓民眾報名撿拾漂...

基隆廢校重生 變美麗書店

基隆市政府與青鳥書店合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，昨天開幕很多文化人和年輕人都來了，現場擠滿人，在這裡看書可...

羅東十六份排水 運鹽水路重現

宜蘭縣羅東鎮「十六份排水」歷史悠久，過往是載運經濟作物鹽巴的重要水路。為改善其周邊水環境，縣府向經濟部水利署爭取補助，加...

花蓮環科園區 擬延租期到20年

環保科技園區位於花蓮中區，因交通、產業類別受限等因素閒置多年，被譏「最貴蚊子館」，9度招標受挫，近日再辦招商；縣府為求順...

台東開辦鳳梨釋迦收入保險

台東縣政府為保障農民收入穩定，爭取開辦鳳梨釋迦收入保險，每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元兩種可選，農民即起可到台東...

礁溪跑馬古道公園今晚開幕 千人冒雨賞優人神鼓

宜蘭礁溪「跑馬古道公園」昔為礁溪明德訓練班，縣府委請中央聯合建築師事務所與陳怡潔藝術工作室整修，使其成為貼近居民、觀光休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。