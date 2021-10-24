只限徒手禁機具！台東18處保安林明起開放撿拾漂流木

受先前圓規颱風影響，海岸地區保安林堆積有許多漂流木，因此，台東林管處將於明天起，分兩階段開放18處保安林讓民眾報名撿拾漂流木；活動時間長達近一個月，參加民眾只限以徒手方式撿拾，不得使用機具。

台東林區管理處今年10月25日至11月23日止，分二階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木，民眾可進入該林管處轄公告的保安林範圍海灘內以徒手方式撿拾，不開放使用機具。

第一階段為10月25日起至11月8日止，開放設籍該記號保安林當地鄉、鎮、市的居民得撿拾及協助清理；第二階段於11月9日起至11月23日止，擴大開放對象為設籍於台東縣的當地居民，開放時間皆為上午9時至下午4時。

台東林管處表示，開放期間民眾可撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印的漂流木，屬貴重木須逐支登記，非貴重木則可以整批重量計列。

林管處提醒，撿拾漂流木時請民眾攜帶身分證件，主動到檢查站辦理登記，領取拾得漂流木搬運登記表，以保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用。

由於撿拾規範，須以徒手方式撿拾，不開放使用機具，若需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸以下為限；林管處強調，若民眾未依規定登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則。