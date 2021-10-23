礁溪跑馬古道公園今晚開幕 千人冒雨賞優人神鼓

宜蘭礁溪「跑馬古道公園」昔為礁溪明德訓練班，縣府委請中央聯合建築師事務所與陳怡潔藝術工作室整修，使其成為貼近居民、觀光休憩的在地新亮點。斥資逾2億元打造的跑馬古道公園今晚開幕，主題定為「新礁溪．心脈動」，縣長林姿妙、立委陳歐珀，礁溪鄉長張永德等人出席剪綵，還有宜蘭縣觀光文化大使告五人樂團、優人神鼓、A Root同根生樂團接力演出，吸引千人冒雨共襄盛舉。

縣府兩度爭取前瞻基礎建設計畫，總計畫獲營建署補助逾4億元。「探索礁溪」計畫在建築師黃聲遠、藝術家陳怡潔、建築師陳宣誠，以及繪本作家幾米打造下，整合出「礁溪轉運站門戶─旅人廊道」、「跑馬古道公園、山光脈動夜間劇場」、協天廟的「戲台天棚」共3大主題區。

其中， 百年來出入礁溪的必經之路「淡蘭古道南路—跑馬古道」蛻變後，民眾白天能感受舊有營舍經減法設計，自然地景、人文建築間的交融，而晚間常態演出的「山光脈動夜間劇場」，是藝術家陳怡潔採集跑馬古道生態動植物幻化呈現。