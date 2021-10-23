廢校國小重生變美麗書店 基隆半山腰看書看海賞郵輪

基隆市政府與青鳥書店攜手合作，將廢校的太平國小轉型為人文設計書店，今天開幕很多文化人和年輕人都前來，現場擠滿人，開啟多元閱讀、城市想像及文化體驗新美學空間，在這裡看書可看到海景和欣賞郵輪；除太平國小前段成青鳥書店外，中後段空間持續作為公共活動及基隆城市設計凝聚共識的平台。

基隆市長林右昌、青鳥文化制作有限公司執行長蔡瑞珊、共同創辦人張鐵志及太平國小最後一任校長陳建文、太平國小再生的建築師郭旭原、黃惠美、文化研究院院長張基義、台灣藝術家林舜龍、京盛宇創辦人林昱丞以及多位獨立書店、文化創意產業、文學界重量級文化人齊聚一堂，為太平青鳥揭開序幕。

林右昌說，太平國小停招之後，先是轉型成為市府「秘密基地」，許多專案會議都在這裡進行，市府局處同仁在這裡付出無數汗水與淚水，建築師很大膽地把樓層敲開，打開建築物的視野，一開始聽到要在山上開書店，只覺得是個瘋狂的想法，但為了這個城市的理想，也為了讓太平國小成為傳遞希望的地方，最後促成了太平青鳥進駐。

市府都市發展處徐燕興處長表示，太平青鳥進駐更是向市民開箱，這將是深化基隆經驗重要的沙龍與公共空間，期許太平青鳥帶動基隆書店文化和閱讀風氣，成為基隆山海城靈魂永續的基礎。