台鐵藍皮解憂號啟航 饒慶鈴親迎首發團

前身為台鐵藍皮普快列車的「藍皮解憂號」觀光列車今天首航，從枋寮行駛到台東，太麻里火車站特別安排「解憂市場」迎賓，台東縣長饒慶鈴也親自迎接首發團旅客。

今天中午12時02分，藍皮解憂號列車緩緩從隧道冒出，慢慢接近多良火車站，由於沒有鳴笛，許多旅客不知道「藍皮」來了，等到火車靠近時才一陣驚訝，許多人來不及拍照。

不久後，列車停靠太麻里火車站，為迎接藍皮解憂號首發團旅客，台東縣政府、太麻里鄉公所和太麻里商圈協會在太麻里車站辦理迎賓活動，安排表演並致贈伴手禮。

饒慶鈴和台東縣政府交通及觀光發展處人員親自到太麻里火車站迎接首發團旅客。饒慶鈴表示，藍皮解憂號為台東帶來新的療癒系旅遊玩法，台東的海岸線長達176公里，是台灣之最，非常適合乘坐火車，用鐵道慢旅遊方式來體驗。

饒慶鈴說，當藍皮解憂號的慵懶遇上海天一線的療癒台東藍，沿途還能逛太麻里「解憂市集」、體驗南迴部落文化，絕對是不可錯過的充電行程，歡迎大家趁著秋高氣爽的好天氣來台東慢慢玩。

太麻里商圈協會也配合「藍皮解憂號」觀光列車和五倍券熱潮，推出期間限定的「解憂市集」，從今天起至11月底，每週六、日上午11時至下午4時在太麻里車站前舉辦，現場只要使用現金或五倍券消費滿500元，即贈500元太麻里消費抵用券，可不限當日於商圈內店家使用。