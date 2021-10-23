最貴蚊子館花蓮環科求活化 縣府提案租期延長到20年

位於花蓮中區的環保科技園區因交通、產業類別受限等因素閒置多年，被譏「最貴蚊子館」，縣府9度招標受挫，近日再辦招商，為求順利發包，提案將招標租期從原本10年延長到20年，但議會臨時會審查認為環保局提送資料太倉促，且租期太長有疑慮，先退回，下次定期會再議。

環保科技園區座落在鳳林鎮，民國91年由環保署補助8.5億元，縣府自籌6000多萬元，超過9億元打造，但補助計畫於民國100年屆滿，廠商因租約到期、交通不便及改變營運策略等因素提前解約，設施閒置成蚊子館，遭行政院公共工程委員會列管，迄今未完成活化。

花蓮縣環保局從民國107年4月到去年9月，9度招標，有7次流標，1次不予決標，還有1次是廠商得標後，認為因園區建物無法使用，申訴撤標，活化遲無具體進展，屢遭審計部點名，每次縣議會開會幾乎都被提出來討論，遭議員譏諷為全國最貴蚊子館。

縣議會近日召開第19屆第17次臨時會，環保局提案盼依土地法第25條相關規定，將花蓮環科園區委託經營招標案租期延長為20年，得延長一次，增加廠商進駐意願。

多位議員雖肯定環保局尋求活化的努力，但認為20年還可以再延一次，等於40年租期實在太長，且開會前沒幾天環保局才送來厚厚一疊資料，根本沒時間仔細了解內容就要審查。主持會議的議長張峻也認為確實太倉促，裁示退回，11月定期會重提再審。