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台東縣「鳳梨釋迦保險」即日起各農會申請

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
保障農民收入穩定，台東縣政府爭取鳳梨釋迦收入保險，即日起即日起農民可至4地區農會申辦。本報資料照片
保障農民收入穩定，台東縣政府爭取鳳梨釋迦收入保險，即日起即日起農民可至4地區農會申辦。本報資料照片

保障農民收入穩定，台東縣政府爭取鳳梨釋迦收入保險，農委會這個月13日公告提供每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元等兩種方案供農民選擇。縣府表示，即日起農民可至4地區農會申辦。

縣府農業處長許家豪說，保險期間為110年11月1日至111年4月30日，保費費用由農委會補貼50%、縣府補貼10%、農民支付40%，即保障每公頃額度40萬元的收入，農友只需負擔673元就可以獲得基本保障。

台東縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，分佈在台東、卑南、鹿野、太麻里、東河等5鄉鎮市，申辦期間農民可至台東地區農會、鹿野地區農會、太麻里地區農會及東河鄉農會辦理。此項保單不論市場價格下跌或產量減少所造成的收入損失都有理賠。

許家豪說，避免農友舟車勞頓，需到各地戶政事務所、縣民中心等地請領地籍謄本，此次受理釋迦保險農會簡化檢附文件流程，以傳真方式將相關證明資料送達各地政事務所，在行政程序上協助查證資料。

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