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重陽敬老送拐杖行要安全 台東關山救國團宣導老人防跌

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮救國團與議員楊清順今天合辦「重陽敬老生活防跌」宣導活動，邀請關山慈濟醫院中醫師張雅筑為老人防跌和冬季禦寒的撇步。圖／讀者提供
台東縣關山鎮救國團與議員楊清順今天合辦「重陽敬老生活防跌」宣導活動，邀請關山慈濟醫院中醫師張雅筑為老人防跌和冬季禦寒的撇步。圖／讀者提供

隨著高齡化的社會老年人口逐漸增加，如何建立長者生活日常的安全，台東縣關山鎮救國團與議員楊清順今天合辦「重陽敬老生活防跌」宣導活動，邀請關山慈濟醫院中醫師張雅筑為老人防跌和冬季禦寒的撇步。讓阿公、阿嬤們學會如何自理因應生活的不便。

關山鎮救國團會長張文綺表示，老人家因為身體機能逐漸退化，因此活動要特別留意不要跌撞。有長輩的家中地板應維持乾燥與防滑，臥室可以採用木質地板或鋪設防跌軟墊。 尤其浴室是老人家最容易跌倒的地方，應在馬桶、浴缸旁加裝扶手，或擺放洗澡椅。

張雅筑特別提醒阿公、阿嬤們晚上如果起床要注意照明不要摸黑以免發生危險，而且剛下床最後先活動暖身一下再行走。張雅筑教會老人家好幾種刺激穴道的方式，75歲的春生阿公直說「賺到了，而且不用健保卡也能看醫生，瞭解強身健體的好方法」。

救國團 阿嬤 老年人口

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