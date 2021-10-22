台東縣議會民眾陳情 議員與縣府官員疑相互飆罵

台東縣政府興建路太平溪右岸路堤共構道，但附近光明里居民憂心路通後影響生活品質，今天前往縣議會陳情，盼能找到好的方案。未料，居民陳情卻引起議員林參天與縣府建設處長許瑞貴疑互相飆罵。事後兩人均說「只是講道理，沒飆罵」。

林參天說，他沒有和許飆罵，只是針對光明里有一位到台東定居的香港朋友，據傳昨被許說「寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港，滾回去香港駡你們的政府」自己因為許講出這段話，就事論事，找他理論而已，沒有要吵架的意思。

縣議會今天進行縣府局處單位工作報告，其中建設處工作報告時，30幾位光明里居民前往陳情，並在議事堂後方旁聽席上掛布條，希望縣議會能聽到居民聲音。居民指出，太平溪右岸路堤共構道，希望只開放救災搶險車輛通行，一般車輛禁行，不然會影響生活品質。

林參天出面接受居民陳情，未料，林和許在議事堂碰面，2人忽然大聲互相飆罵，讓在場其他人看傻眼。許瑞貴表示，針對是否有對香港人說「滾回去香港」一事？他說只是反問對方「你們在香港或中國敢這樣嗎？為何在台灣就是這種態度」，並未用不當用詞。