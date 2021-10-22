聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東縣議會民眾陳情 議員與縣府官員疑相互飆罵
台東縣政府興建路太平溪右岸路堤共構道，但附近光明里居民憂心路通後影響生活品質，今天前往縣議會陳情，盼能找到好的方案。未料，居民陳情卻引起議員林參天與縣府建設處長許瑞貴疑互相飆罵。事後兩人均說「只是講道理，沒飆罵」。
林參天說，他沒有和許飆罵，只是針對光明里有一位到台東定居的香港朋友，據傳昨被許說「寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港，滾回去香港駡你們的政府」自己因為許講出這段話，就事論事，找他理論而已，沒有要吵架的意思。
縣議會今天進行縣府局處單位工作報告，其中建設處工作報告時，30幾位光明里居民前往陳情，並在議事堂後方旁聽席上掛布條，希望縣議會能聽到居民聲音。居民指出，太平溪右岸路堤共構道，希望只開放救災搶險車輛通行，一般車輛禁行，不然會影響生活品質。
林參天出面接受居民陳情，未料，林和許在議事堂碰面，2人忽然大聲互相飆罵，讓在場其他人看傻眼。許瑞貴表示，針對是否有對香港人說「滾回去香港」一事？他說只是反問對方「你們在香港或中國敢這樣嗎？為何在台灣就是這種態度」，並未用不當用詞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言