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「花東米其鄰」3度向高雄鄉親招手 到花東慢食、慢遊

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
台東縣農會，縣農業處向高雄鄉親招手，假日到台東慢遊，採買木鱉果等特色伴手禮，並進行多元農遊體驗。記者王昭月／攝影
台東縣農會，縣農業處向高雄鄉親招手，假日到台東慢遊，採買木鱉果等特色伴手禮，並進行多元農遊體驗。記者王昭月／攝影

拚疫後商機，花東地區8個農會連袂開拔到高雄駁二藝術特區棧柒庫舉行「花東米其鄰」農遊縣外推介會，向廣大高雄鄉親招手，到花東「慢遊」。台東縣農會總幹事戴振東自豪地說，花東農產品每天都是曬第一道曙光長大的，更有60處特色農遊景點，「不來花東，一定後悔」。

台東縣農業處長許家豪說，新冠疫情爆發後，民眾無法出國，花東地區成為超夯的國旅去處，2020年旅遊人次超過1000萬，去年下半年掀起報復性旅遊，飯店住房率衝破7、8，高雄距花東，開車約2個多小時，是他們鎖定的主力招手對象。

花東地區適合「慢行」、「慢食」、「慢活」，成為西部都會民眾假日愛去的後花園，其中「米其鄰」限定遊程，搭配四季呈現不同農遊體驗，像春天可採茶、做梅子、夏天挖地瓜、收割檸檬香茅、秋天採果樂、冬天可拔蘿蔔。

近年也推出許多創新的農遊體驗，像7、8月可參觀台東熱氣球嘉年華活動、8、9濕熱的長夏適合到台東太麻里金針山、花蓮富里六十石山或是玉里的赤科山，欣賞綴滿近坡遠谷，澄黃富麗的金針花海。

台東縣農會總幹事戴振東說，花東很多鄉鎮都推體驗遊程，包括米苔目、愛玉、肉丸子DIY等，適合做深度之旅。此外各農會在農產加工上不斷創新，像茄紅素是一般水果70倍的木鱉果，原本只開發飲料，現在還有凍飲及果醬。

許家豪也說，過去到花東農遊，僅止到田區割稻、採果，現在玩法多變，而池上米餅、米乖乖打出名號後，帶動各農會加工創新，研發品爆增，尤其12月來採買鳳梨釋迦，更是風味最佳的時刻。

台東縣農會，縣農業處向高雄鄉親招手，假日到台東慢遊，採買木鱉果等特色伴手禮，並進行多元農遊體驗。記者王昭月／攝影
台東縣農會，縣農業處向高雄鄉親招手，假日到台東慢遊，採買木鱉果等特色伴手禮，並進行多元農遊體驗。記者王昭月／攝影
「花東米其鄰」推介會連三年到高雄舉辦，搶攻旅遊商機。記者王昭月／攝影
「花東米其鄰」推介會連三年到高雄舉辦，搶攻旅遊商機。記者王昭月／攝影

農會 台東 熱氣球嘉年華

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