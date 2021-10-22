台東太平溪右岸工程居民議會陳情 議員官員互罵

台東縣政府闢建台東市太平溪右岸「路堤共構」道路，靠近光明里路段居民憂心影響生活，盼能有改善方法，今天前往台東縣議會陳情，卻引起縣府官員和縣議員互相飆罵。

台東縣議會上午進行建設處工作報告，台東市光明里居民前往陳情，並在議事堂掛起布條，寫著「還我社區寧靜與安全」、「行政程序欠公義」，希望台東縣議會能聽到居民聲音。

居民送交陳情書指出，希望目前正在施工的太平溪右岸3號堤防水防道路僅作為防汛、搶險運輸使用，提供緊急防汛車輛、消防車、救護車、緊急工程車、執法公部門車輛、復康巴士等使用，不對一般車輛開放，若增加為一般道路使用對居民生活影響甚鉅。

陳情居民說，9月30日遞交114戶陳情書，縣府回文表示，「居民的要求和建議明顯違反社會公眾利益歉難同意」，因此今天再到台東縣議會尋求幫忙。

台東縣議員林參天出面接受居民陳情，未料在開議前，負責工程的建設處長許瑞貴和林參天在議事堂碰面，2人忽然大聲互相飆罵，其他在場縣府官員看傻眼。

林參天接受中央社記者訪問表示，光明里陳情民眾中，有1人是從香港來台東定居，已取得台灣身分證，反映遭許瑞貴說「香港人滾回去香港罵你們的政府，在台東寫什麼陳情書，這裡是台灣不是香港」，他才因此上前找許瑞貴溝通，並不是要吵架，而是希望講道理。

記者詢問許瑞貴有關居民陳情意見，以及在議事堂發生情事，許瑞貴表示，居民的問題會儘量去處理，但是要求道路不對一般車輛開放或是只准開放當地居民，違反公眾利益。另外，許瑞貴否認「滾回去香港」用語，而是反問對方「如果你們在香港或中國敢這樣嗎？為什麼在台灣就是這種態度」。