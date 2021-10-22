第12輪疫苗今開打 花蓮縣第二劑覆蓋率近2成2

第12輪新冠疫苗施打今天展開，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑同步施打，花蓮縣長徐榛蔚今天到接種站完成第二劑接種。衛生局統計到18日，縣內第一劑覆蓋率58.8%，第二劑21.8%， 呼籲已預約的民眾依照時間前往接種。

因應這次3種疫苗大規模施打，衛生局除了開放各鄉鎮市衛生所、合約醫療院所施打，也在吉安國小等地設置接種站，方便民眾打疫苗。

縣長徐榛蔚7月23日施打第一劑AZ疫苗，今天下午在衛生局副局長鍾美珠陪同下，到吉安國小接種站施打第二劑，她和民眾一起排隊等待，也親切與鄉親寒暄，施打過程順利，打完疫苗不少民眾邀請她一起合照。

徐榛蔚呼籲還沒打疫苗的民眾，把握機會前往施打，提醒若先前是專案造冊打第一劑、還沒上1922平台預約登記者，這次要先做意願登記，收到簡訊才完成預約，並依照時間前往接種。

副局長鍾美珠今天分別到花蓮市衛生所、吉安國小接種站視察，發現施打情況很踴躍，花蓮市衛生所今天預約200人全部打完，吉安國小預約339人，到下午4時接種率已達9成。

衛生局統計到18日，縣內32萬餘人已有18萬9992人打完第一劑，覆蓋率達58.8%，7萬512人打完第二劑，覆蓋率21.8%，第12輪開打後，覆蓋率還可望再提升。