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宜蘭縣疫苗涵蓋率排名全國第7 衛生局籲民眾依期程接種

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣疫苗施打持續進行中，目前第一劑涵蓋率達66.2%、第二劑涵蓋率則有26.7%。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣疫苗施打持續進行中，目前第一劑涵蓋率達66.2%、第二劑涵蓋率則有26.7%。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣疫苗施打持續進行中，目前第一劑涵蓋率達66.2%、第二劑涵蓋率則有26.7%。關於疫苗接種期程，縣府表示，第12期第1階段今日起開始施打，第12期第2階段將同時施打BNT第1劑，以及莫德納和AZ第2劑疫苗。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣第一劑和第二劑的疫苗涵蓋率均為全國第7，將朝中央10月涵蓋率第一劑7成、第二劑3成的目標努力，「我們有理由相信宜蘭可以達到」。

由於疫苗越來越多，預約施打期程有些許複雜。7月16日前接種第一劑莫德納的65歲到69歲長者，今天起開始施打第二劑。徐迺維說，在這之後注射疫苗的長者也不用擔心，疫苗數量源源不絕，會安排時間製作通知單發放。

第12輪第1階段預約施打BNT第一劑、莫德納和AZ第二劑的民眾，今起到10月27日依預約時間、地點前往接種；第二階段者陸續在10月28日起施打，提醒收到簡訊通知符合資格者在10月25日到27日期間上網預約。天氣逐漸轉涼，近期為流感好發期，衛生局提醒，接種流感疫苗、新冠疫苗間隔至少7天。

7月16日前接種第一劑莫德納的65歲到69歲長者，今天起開始施打第二劑。圖／宜蘭縣政府提供
7月16日前接種第一劑莫德納的65歲到69歲長者，今天起開始施打第二劑。圖／宜蘭縣政府提供
第二階段預約者陸續在10月28日起施打疫苗，提醒收到簡訊通知符合資格者在10月25日到27日期間上網預約。圖／宜蘭縣政府提供
第二階段預約者陸續在10月28日起施打疫苗，提醒收到簡訊通知符合資格者在10月25日到27日期間上網預約。圖／宜蘭縣政府提供
第12輪第1階段預約施打BNT第一劑、莫德納和AZ第二劑的民眾，今起到10月27日請依預約時間、地點前往接種。圖／宜蘭縣政府提供
第12輪第1階段預約施打BNT第一劑、莫德納和AZ第二劑的民眾，今起到10月27日請依預約時間、地點前往接種。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣65歲以下疫苗預約時程。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣65歲以下疫苗預約時程。圖／宜蘭縣政府提供

流感疫苗 衛生局 宜蘭

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