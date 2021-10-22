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花蓮新設畜牧場管理草案 距離住家周界300公尺

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮縣議會延審新設置畜牧場管理自治條例草案，今天在混亂中完成二、三讀，通過周界距離300公尺，不包含農舍及增設現代化設施等條文，縣府表示，將設監測系統，進行滾動式檢討。

因卜蜂公司打算在花蓮設場，去年縣內反對聲浪高漲，縣府被迫撤銷執照，催生「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，草案9條條文除部分條文通過二讀，具爭議條文包括周界距離及是否包含農舍，因環團訴求、議員意見分歧等因素延審。

草案增修版本今天第三度闖關二、三讀程序，畜牧業者及環團等各自帶著抗議標語在2樓旁聽席參與。逐條審查過程，議員意見不合，僵持不下，部分議員堅持法條不夠周延，應退回重審。

主席、副議長潘月霞動用表決，經多數議員同意，通過周界距離為300公尺以上、不包含農舍，另外也通過飼養豬場、家禽需設置密閉式禽舍等環境改善、環保節能設施。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒會後受訪接受媒體採訪指出，會按照附帶決議內容，在新設畜牧場周邊設置必要環保監測系統，監測包括水、空氣等，並與環保局研議，將數據提供給議會，進行滾動式檢討或未來修法的參考。

吳昆儒表示，草案通過後，預計1個月內會完成內部行政程序，並送行政院農委會備查後，就可公告實施。

花蓮 農舍 牧場

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