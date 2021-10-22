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花蓮縣畜牧場管理條例通過 距住宅周界300公尺不含農舍

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新設畜牧場管理自治條例，今天在縣議會逐條表決通過，完成二、三讀。記者王燕華／攝影
花蓮縣新設畜牧場管理自治條例，今天在縣議會逐條表決通過，完成二、三讀。記者王燕華／攝影

因卜蜂案催生的花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例，因各界意見分歧，花蓮縣議會歷經多會期討論，本次臨時會再審，今天在混亂中完成二、三讀，最重要內容周界距住宅300公尺，且不含農舍，比環團要求來的寬鬆，不過增訂須採用採密閉式或水濂式設施、設置防塵除臭節能環保設備等，另附帶決議在周界設置環保監測系統，蒐集相關數據。

農業處長吳昆儒說，待收到議會發文後，先做內部簽呈，接著公告並送農委會備查，獲函覆後就公告執行，預計1個月完成行政流程。

因卜蜂案催生的畜牧場管理自治條例討論1年多，縣府農業處辦過多場公聽會，今年8月提出草案送入縣議會第19屆第16次臨時會審查，因議員意見不一，二讀逐條討論卡關，最具爭議的是第4條第4款，縣府版本為新設畜牧場應距離商店、機構、部落、住宅（不含農舍）等周界300公尺，但有議員要求含農舍，環團訴求周界拉長到500公尺。

全案延至本次第17次臨時會審查，今天二、三讀，二樓旁聽席畜牧業者、環團雙方都有人馬「督軍」，張貼標語表達意見。

莊枝財、張美慧、楊華美3位議員主張退回再議，黃馨要求納入農舍，笛布斯.顗賚認為依照農發條例精神，不影響農業生產環境與農村發展才會核准興建農舍，不可本末倒置，支持300公尺不含農舍。議會農業小組召集人黃振富議員建議先討論第7條，要求新場採用非開放式或水濂式畜禽舍設施，再討論周界等問題。

主持人副議長潘月霞讓議員各述己見後逐條表決，過程混亂，最後通過縣府原提的「應距離商店、機構、部落（門牌）、住宅（不含農舍）等周界300公尺範圍以上，並距離學校、醫院等周界1千公尺範圍以上」，及新增改的採密閉式豬舍、禽舍、加設擋風牆、噴霧除臭設備等內容。

除自治條例9條條文，也通過農業小組審查附帶決議，須在畜牧場周界設置必要環保監測系統，作為未來不定期修法參考。但通過，仍有議員對部分內容不滿，大喊「抗議」。

吳昆儒表示，會輔導新設場業者及現有提出申請待核定業者，持續與地方溝通取得信任。農委會針對畜牧設施改建補助有100億元基金，縣府會爭取相關科技補助，並依照農業小組審查時建議，在新設場區周界設置設備監測水質、空汙，蒐集的數據會提供給議會參考，做滾動式檢討。

花蓮因卜蜂打算設養雞場興起反對聲浪，催生新設畜牧場管理自治條例。圖／報系資料照片
花蓮因卜蜂打算設養雞場興起反對聲浪，催生新設畜牧場管理自治條例。圖／報系資料照片
花蓮縣議會今再審新設畜牧場管理自治條例，二樓旁聽席有畜牧業者貼上標語表達意見。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今再審新設畜牧場管理自治條例，二樓旁聽席有畜牧業者貼上標語表達意見。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今再審新設畜牧場管理自治條例，二樓旁聽席也有環團表達心聲。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今再審新設畜牧場管理自治條例，二樓旁聽席也有環團表達心聲。記者王燕華／攝影

農舍 牧場 農委會

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