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14巡守隊護宜蘭水環境 縣長林姿妙今頒獎感謝

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府環保局今天舉行「110年度宜蘭縣水環境巡守隊檢討會暨績優頒獎典禮」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府環保局今天舉行「110年度宜蘭縣水環境巡守隊檢討會暨績優頒獎典禮」。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣14支水環境巡守隊共222人，時常巡檢縣內主要河川、海岸線，是保護水環境的無名英雄。縣府今年遴選出6隊績優水環境巡守隊，而鴻毅志工隊更代表宜蘭縣參加行政院環保署「109年度全國優良水環境巡守隊評選」，榮獲甲等獎。縣長林姿妙今天出席頒獎典禮表示，感謝巡守隊每一人的付出奉獻，生活工作忙碌之餘，還能來做公益，是社會最好典範。

水環境巡守隊結合地方資源、人力，藉由志工團體參與水環境巡守、檢舉機制，進行河川和河段等水環境認養、監測工作，以降低汙染排放量並改善河岸面髒亂情況。宜蘭縣政府肯定縣內14隊對於保護水環境的貢獻，今年遴選6隊伍以資鼓勵。

安農溪巡守隊選定每月第一個周日為河川淨溪日，自發性撿拾安農溪畔的垃圾，時常結合水域環境辦理各項活動；柯林巡守隊每周巡守且每月定期監測安農溪水質。北成巡守隊在北成河畔巡檢，一旦發現污染源即主動通報，且會同環保局查核。

錦草慈慧巡守隊每月定期舉辦河川巡檢、水質檢測教育訓練，也結合各界人士發起淨灘活動。新群巡守隊則配合署沼液沼渣肥分再利用政策，主動提供農地澆灌、辦說明會等，成為政策的重要推手之一。

至於鴻毅志工隊擔任種子教師，辦理河川生態小學堂的認識河川魚類等課程，在水環境進行生態解說、導覽，同時推動環保艦隊資源回收宣導、協助回收業務等；去年代表宜蘭縣角逐全國優良水環境巡守隊評選獲甲等獎。

宜蘭縣政府環保局今天在員山鄉的香草菲菲芳香植物博物館舉行「110年度宜蘭縣水環境巡守隊檢討會暨績優頒獎典禮」，由縣長林姿妙頒獎表揚上述優秀水環境巡守隊伍。她說，各隊展現其傑出經營特色、管理運作經驗，以及執行成果，不僅積極投入巡檢工作，更協助維護當地特有之生態環境，推廣水環境保護不遺餘力。

宜蘭縣政府肯定14支水環境巡守隊的貢獻，今年遴選6隊伍以資鼓勵。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府肯定14支水環境巡守隊的貢獻，今年遴選6隊伍以資鼓勵。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣14隊水環境巡守隊中，鴻毅志工隊代表宜蘭縣角逐行政院環保署「109年度全國優良水環境巡守隊評選」獲甲等獎，縣長林姿妙今頒獎肯定。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣14隊水環境巡守隊中，鴻毅志工隊代表宜蘭縣角逐行政院環保署「109年度全國優良水環境巡守隊評選」獲甲等獎，縣長林姿妙今頒獎肯定。記者林佳彣／攝影

巡守 宜蘭 安農溪

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