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台東囝仔蔡侑霖 獲聘法蘭克福歌劇院小提琴手

中央社 / 台東縣22日電

台東囝仔、台東回響樂團首席蔡侑霖獲聘德國法蘭克福國家歌劇院小提琴手。蔡媽媽表示，蔡侑霖是今年唯一獲聘華人，她鼓勵台東孩子，只要努力也能登上國際音樂舞台。

今年27歲的蔡侑霖為國立台南藝術大學7年一貫制音樂學系畢業，接著到德國法蘭克福音樂院大學部和碩士班深造，多次受駐德國代表處邀請在國慶日宴會獨奏表演，20日獲聘法蘭克福國家歌劇院小提琴手。

蔡媽媽今天接受記者訪問時說，蔡侑霖很難得，不知道過去有沒有其他人，但他是今年唯一獲聘的華人，不僅是台東之光，也是台灣之光，「台東囝仔只要努力也能登上國際音樂舞台」。

擔任鋼琴老師的蔡媽媽說，蔡侑霖的音樂路算起步晚，國小一年級下學期才開始學小提琴，一般都是4歲開始學習，加上他小時候很皮，不是很認真練習，要鼓勵和威脅並用，幸好一路上的學習遇到很多貴人。

蔡媽媽說，第1個貴人出現在蔡侑霖1歲半時，當時有名英國教授到台東玩，抱著蔡侑霖時發現手很軟，於是對她說「妳的小孩子很適合學小提琴」。後來蔡侑霖也選擇學小提琴，很多台東醫生將蒐藏的名琴借予練習，報考南藝大時，更從300多名競爭者中脫穎而出。

蔡媽媽說，蔡侑霖到南藝大後，發現原來「台東囝仔」沒那麼差，於是更有信心，一次在台南市的比賽拿第1名，再代表南市參加全國比賽拿第3名，到德國法蘭克福音樂院就讀時決定從大學部一年級開始念，一直念到碩士，畢業成績更拿到滿分。

蔡侑霖雖然大部分時間在德國，有時間回到台灣故鄉，也會投入音樂傳播工作，目前也是台東回響樂團首席。

台東 德國

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