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謝國樑：基捷一變再變 如宜蘭高鐵民眾對交通部失信心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑：基捷一變再變 如宜蘭高鐵民眾對交通部失信心。圖／謝國樑服務處提供
謝國樑：基捷一變再變 如宜蘭高鐵民眾對交通部失信心。圖／謝國樑服務處提供

針對基隆捷運，國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑今天表示，目前尚未看到完整規劃，但光是看到交通部處理宜蘭高鐵的狀況，讓民眾已經對交通部失去信心，不希望基隆捷運也是如此，不聽民意、一變再變。

謝國樑說，支持捷運延伸至基隆，這也是他一貫的主張，但前提是絕對不能以犧牲基隆通勤族的權益做為交換，因此，在捷運無法取代台鐵的便捷性之下，反對廢除台鐵基隆站。

謝國樑辦公室發言人林祐德說，近日基隆與新北因為北北基合併議題上有所爭執，他希望林右昌能好好與新北市長侯友宜坐下來談，傳達基隆通勤族的心聲，兼顧基隆人對基隆捷運的期待，衡量各方利弊得失後，研商出一條對基隆市民最有利的捷運交通系統，提升經費使用的效能，除了照顧通勤族，也可以發展觀光與產業。

林祐德表示，應在北五堵規劃基隆科學園區，並在捷運沿線進行都市開發，在周邊創造出更高的產值，增加基隆捷運的使用量，而不是跟現有的台鐵搶客量，造成雙輸局面。

基隆 捷運

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