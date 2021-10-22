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羅東運動公園新增槌球場、整修步道 林姿妙今開球啟用

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東運動公園新增6座槌球專屬場地，縣長林姿妙今天在啟用典禮上開球。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣羅東運動公園新增6座槌球專屬場地，縣長林姿妙今天在啟用典禮上開球。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣長者人口逐年漸增，邁入高齡化社會，從事槌球運動的長者越來越多。有鑑於此，宜蘭縣政府向體育署爭取補助及縣配合款共700萬元，在羅東運動公園新增6座槌球專屬場地，同時將使用多年的翡翠山丘枕木步道整修，今天舉辦啟用典禮。縣長林姿妙表示，希望將宜蘭縣打造成運動縣市，邀請老中青縣民一起來運動。

羅東運動公園內的綜合球場作為足球、橄欖球、壘球等球類運動使用，並非槌球的專屬場地。為有效推展縣內槌球運動，宜蘭縣政府獲體育署經費456萬元，加上縣配合款244萬元，以新建6座槌球場。

另外，公園內的翡翠山丘是由高低起伏不一的人工山丘組成，其枕木步道使用逾20年，迄今多已腐爛、損毀，縣府同步將原木更換為900根全新的仿枕木條。整個工程今年3月開工，並於8月中旬竣工，目前已經開放給民眾使用。

公園內一處斜率大、凹凸不平的景觀草坪，先前常有民眾在此進行槌球運動。從事該運動15年的羅東林女士說，以前這個草坪不平、坑坑洞洞，會影響球的方向，現在更新後改善很多。教育處指出，羅東運動公園有不少民眾固定早晨、傍晚到此從事槌球運動，該項運動年齡層廣，小至6歲，甚至7旬以上高齡長者，藉此新建工程以鼓勵長者一同來運動。

羅東運動公園內一處景觀草坪凹凸不平，宜蘭縣府獲中央補助，將之建為槌球專屬場地。記者林佳彣／攝影
羅東運動公園內一處景觀草坪凹凸不平，宜蘭縣府獲中央補助，將之建為槌球專屬場地。記者林佳彣／攝影
翡翠山丘的枕木步道使用逾20年，迄今多已腐爛、損毀，宜蘭縣府今年將原木更換為900根全新仿枕木條。記者林佳彣／攝影
翡翠山丘的枕木步道使用逾20年，迄今多已腐爛、損毀，宜蘭縣府今年將原木更換為900根全新仿枕木條。記者林佳彣／攝影

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