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羅東運動公園新增槌球場、整修步道 林姿妙今開球啟用
宜蘭縣長者人口逐年漸增，邁入高齡化社會，從事槌球運動的長者越來越多。有鑑於此，宜蘭縣政府向體育署爭取補助及縣配合款共700萬元，在羅東運動公園新增6座槌球專屬場地，同時將使用多年的翡翠山丘枕木步道整修，今天舉辦啟用典禮。縣長林姿妙表示，希望將宜蘭縣打造成運動縣市，邀請老中青縣民一起來運動。
羅東運動公園內的綜合球場作為足球、橄欖球、壘球等球類運動使用，並非槌球的專屬場地。為有效推展縣內槌球運動，宜蘭縣政府獲體育署經費456萬元，加上縣配合款244萬元，以新建6座槌球場。
另外，公園內的翡翠山丘是由高低起伏不一的人工山丘組成，其枕木步道使用逾20年，迄今多已腐爛、損毀，縣府同步將原木更換為900根全新的仿枕木條。整個工程今年3月開工，並於8月中旬竣工，目前已經開放給民眾使用。
公園內一處斜率大、凹凸不平的景觀草坪，先前常有民眾在此進行槌球運動。從事該運動15年的羅東林女士說，以前這個草坪不平、坑坑洞洞，會影響球的方向，現在更新後改善很多。教育處指出，羅東運動公園有不少民眾固定早晨、傍晚到此從事槌球運動，該項運動年齡層廣，小至6歲，甚至7旬以上高齡長者，藉此新建工程以鼓勵長者一同來運動。
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