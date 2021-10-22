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民進黨基隆黨團提案 老舊建築總體檢樓梯堆雜物要執法

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
高雄「城中城」大火造成46死，今天全國降半旗以示哀悼。記者游明煌／攝影
高雄「城中城」大火造成46死，今天全國降半旗以示哀悼。記者游明煌／攝影

高雄「城中城」大火造成46死，今天全國降半旗以示哀悼，民進黨基隆市議會黨團表示，將提案要求市政府針對老舊建築，不分是否列管之建物進行總體檢，並擬定近、中、長期改善計畫，維護民眾居家及生命財產之安全；對樓梯間遭堆置雜物等情況，確實稽查各社區公寓大廈於防火逃生通道雜物堆積，阻塞逃生動線之問題，嚴格執法。

民進黨基隆市黨團總召鄭文婷議員說，將提案希望市政府對3事項檢討與改善，1是各區均有老舊建築，其中更不乏未成立管委會之集合式住商混合大樓，城中城大火事件引發民眾關切自身居家安全疑慮，針對老舊建築，不分是否列管之建物進行總體檢，並擬定近、中、長期改善計畫，以維護民眾居家及生命財產之安全。

2是對於公寓大廈管理條例施行前已完成之建築，迄今尚未成立管理委員會者，建請列為重點輔導對象，並訂定期程完成輔導納管；3是老舊建築使用已超過30年，應協助區分所有權人進行危老都更，以利市容及老舊建築之汰換更新，進而達到改善民眾居住安全之目標。

議員張之豪也提案希望市政府針對樓梯間遭堆置雜物等情況，確實稽查各社區公寓大廈於防火逃生通道雜物堆積，阻塞逃生動線之問題，嚴格執法。

議員張秉鈞說，中山區很多老舊建築物興建在山坡上，希望消防單位平日就能夠多多注意消防佈水路線的維護，以免意外發生時，難以救援。

議員陳宜主張信義區除了老舊社區的安全維護之外，新建的集合式住宅的消防安全設備更需要定期維護保養，希望相關主管機關盡力維護通道的順暢與安全。

建築 民進黨 基隆

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