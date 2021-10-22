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基捷台鐵脫鉤先到八堵 議員有樂觀其成、也有不能接受

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基捷台鐵脫鉤先到八堵，議員有的樂觀其成也有不能接受。圖／基隆市政府提供
基捷台鐵脫鉤先到八堵，議員有的樂觀其成也有不能接受。圖／基隆市政府提供

交通部長王國材昨天表示，八堵到南港段將與台鐵分道揚鑣，走七堵、百福社區、轉進汐止區公所與捷運民生汐止線汐東段整合；基隆到八堵段，台鐵、捷運必須二擇一，列為第二階段「由基隆市民決定」。仁愛區議員童子瑋表示，第一階段規畫到八堵，只到基隆的「門口」，不能接受；但議員張耿輝說，進七堵、百福樂觀其成，要求新市政大樓要建在七堵，重新規畫考量，讓七堵成為副都心。

仁愛區議員童子瑋說，爭取基隆捷運2、30年來，這次的方案目前第一階段規畫到八堵，只到基隆的「門口」，以基隆市民及他仁愛區的議員角度來說，是不能接受的，「捷運一定要進到基隆來」。目前交通部與北北基首長的共識潮路線優化走，服務更多的民眾，進七堵、百福社區、北五堵。

至於八堵到基隆這一段，童子瑋說，需要更多的溝通，讓市民知道，這對仁愛區未來50年的發展非常重要，要有城市縫合的觀念，目前三坑車站路廊不夠，造成交通困難，還有2、3座平交道造成城市切割成兩半，對市民通行不便，應全力支持「捷運一次規畫到基隆站」，大台北捷運路網必須串聯在一起，基隆不能被邊緣化。

七堵區議員張耿輝說，基隆捷運講了這麼久，現在規畫基隆要走七堵、百福社區，與台鐵分道脫鉤，對這樣的規畫他樂觀其成，因為七堵區人口多，未來有很大的發展空間，他以前就主張七堵要規畫為副都心，如果捷運要進七堵及百福，證明有遠見，市中心已經沒有土地，也太擠了，捷運不一定要進市中心。

張耿輝表示，目前市政府規畫在中正路的基隆港旁邊建新市政大樓，他認為，必須重新考量，未來七堵成為副都心後，新市政大樓建在七堵應是未來考量的方向，七堵距汐止及台北都近，未來搭配北五堵新市鎮的發展，要事先規畫好。

中正區議員呂美玲說，對使用者來說，多一些選擇是好的，有關營運成本、成效問題，是政府需要整體考量的。目前市中心已經飽和，捷運規畫進七堵、百福社區的主張，以前也有這樣規畫，七堵副都心、土地解編的問題都要配合整體規畫。

基隆港 捷運 汐止

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