立委劉櫂豪建議台東南迴小站恢復停靠 台鐵局允諾評估

台鐵南迴藍皮普快列車2020年底正式停駛後，轉型為懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，預計明天正式啟航復駛，台東立委劉櫂豪昨建議交通部及台鐵讓過去消失的南迴車站恢復停靠，帶動觀光發展。台鐵局長杜微允諾研議評估。

劉櫂豪說，過去發起藍皮解憂號復駛的作家劉克襄，也特別建議過去消失的南迴車站能夠恢復停靠，開發這些具有觀光潛力的小站，不僅讓民眾感受到南迴之美，也能帶動觀光。以古莊、香蘭站為例，這都是值得開發的小站。

他建議這些南迴已停止停靠多年的小站，台鐵局盡速來研議讓這些車站能煥發出新的生命力。杜微說，會與合作的營運伙伴來研議，讓營運配套能兼顧更多民眾的需求，並且重新來評估具有開發潛力的小站，協助南迴的觀光發展。

另針對高鐵延伸宜蘭地區，在宜蘭的高鐵站選址，劉櫂豪建議交通部除兼顧專家學者的專業評估以及在地的需求外，也必須將東部旅客的轉運轉乘需求納入優先評估，應優先考量車站共構方式，才能讓旅客更便利。

杜微允諾會與合作營運廠商研議，重評估具開發潛力的南迴小站，協助觀光發展。交通部也表示在高鐵宜蘭車站選址評估時，一定會將東部轉運轉乘的需求納入規畫，以整體交通建設發展的目標規劃辦理。