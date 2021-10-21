基隆城隍廟、東岸廣場地下道變身難產 5度招標中

基隆市政府發包整修城隍廟及東岸廣場地下道已4度流標，本周辦理重新招標，考量鋼材等材料上漲，將預算提高到777萬多元，希望能順利發包，重新改造天花板、牆壁和地板，展現更新穎景象。地下道抽水設備也會一併補強，避免今年3月間東岸廣場地下道，沒下雨竟然積水的窘境再次發生。

基隆市議員童子瑋去年底在議會質詢時指出，東岸廣場、城隍廟地下道下雨會漏水，且有遊民在那兒睡覺，加上牆面有塗鴉，景觀與明亮的新竹車站地下道空間相比，有很大的改善空間。

基隆市長林右昌今年初到地下道了解現況後，立即先改善水溝蓋、燈箱、照明、漏水及地磚汙垢等問題，並由都發處規畫整理設計改善方案。工務處發包整修城隍廟及東岸廣場地下道，但4度流標，昨天公告第5次招標。

工務處表示，考量鋼材等材料上漲，工班短缺，重新檢討單價後，把預算提高到777萬多元，比第1次招標多出200多萬元。

工務處表示，工程項目含蓋「天地牆」，天花板會全面更新，燈光照明設計會更活潑。牆壁採用有造型的鋼版，視覺效果才不會呆板。地板採用防滑、耐髒的環氧樹脂材料，讓地下道展現更新穎。