花蓮縣府爭取前瞻經費 青年住宅將設公托中心

花蓮縣新城鄉北埔地區的809戶青年住宅陸續辦理交屋，縣府爭取前瞻計畫經費，規畫在青年住宅設置公共托嬰中心，預計可收托20至30名2歲以下嬰幼兒，現正著手辦理委外作業，最快明年8月啟用，將是全縣第4個公共托育機構。

縣府社會處長陳加富說，青年住宅有809戶，預期入住人數非常多，當地的新城鄉還因此新畫設一個村。縣長徐榛蔚重視婦幼，率縣府團隊向中央衛福部爭取前瞻基礎建設計畫的少子化友善育兒空間社區公共托育計畫經費，獲核定300萬元，決定在青年住宅設置公托中心。

陳加富表示，青年住宅有一處約333平方公尺的公共空間，可做為公托中心使用，預計規畫活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，正辦理委外招標作業，最快明年8月啟用，收托2歲以下嬰幼兒，初期收托人數暫定為20人，視後續營運情形，最高可調整至30人。

花蓮縣政府近年來陸續在中區鳳林鎮、北區花蓮市設置公托家園，南區玉里鎮下月1日即將啟用，明年新城青年住宅公托中心完成後，將是全縣第4個公共托育機構。

徐榛蔚表示，幼兒教育及福利政策是花蓮縣政府的施政重點，透過設置公共托嬰中心，結合民間資源投入托育服務，提供民眾平價、優質及溫韾的托育環境，減輕縣民照顧負擔，也讓年輕人能安心投入工作。