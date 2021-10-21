快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

花蓮縣府爭取前瞻經費 青年住宅將設公托中心

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮青年住宅陸續交屋，預期大量人口入住，縣府爭取經費，規畫設置公托中心。圖／報系資料照片
花蓮青年住宅陸續交屋，預期大量人口入住，縣府爭取經費，規畫設置公托中心。圖／報系資料照片

花蓮縣新城鄉北埔地區的809戶青年住宅陸續辦理交屋，縣府爭取前瞻計畫經費，規畫在青年住宅設置公共托嬰中心，預計可收托20至30名2歲以下嬰幼兒，現正著手辦理委外作業，最快明年8月啟用，將是全縣第4個公共托育機構。

縣府社會處長陳加富說，青年住宅有809戶，預期入住人數非常多，當地的新城鄉還因此新畫設一個村。縣長徐榛蔚重視婦幼，率縣府團隊向中央衛福部爭取前瞻基礎建設計畫的少子化友善育兒空間社區公共托育計畫經費，獲核定300萬元，決定在青年住宅設置公托中心。

陳加富表示，青年住宅有一處約333平方公尺的公共空間，可做為公托中心使用，預計規畫活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，正辦理委外招標作業，最快明年8月啟用，收托2歲以下嬰幼兒，初期收托人數暫定為20人，視後續營運情形，最高可調整至30人。

花蓮縣政府近年來陸續在中區鳳林鎮、北區花蓮市設置公托家園，南區玉里鎮下月1日即將啟用，明年新城青年住宅公托中心完成後，將是全縣第4個公共托育機構。

徐榛蔚表示，幼兒教育及福利政策是花蓮縣政府的施政重點，透過設置公共托嬰中心，結合民間資源投入托育服務，提供民眾平價、優質及溫韾的托育環境，減輕縣民照顧負擔，也讓年輕人能安心投入工作。

青年住宅 花蓮

相關新聞

影／花蓮議會表決通過礦石稅 級距累進每噸50至70元計徵

花蓮紛擾多時的礦石稅自治條例，縣府修正為依開採量每公噸開徵50到70元不同的新版本，送進本次臨時會，今天審查，多位議員輪...

台東池上外銷米大方捐贈助防疫 義消無私付出同受惠

台東縣關山慈濟醫院30日將舉辦助愛心義賣持續要為防疫盡心力，池上鄉在地種植生產專出外銷的「米之谷」有限公司，由董事長鍾為...

台東70歲阿嬤盼婚紗 藝人賈永婕及台東媳婦小S助圓夢

台東縣海端鄉1名70歲高姓婦人，與先生結縭50年未穿過婚紗，華山基金會與台灣國際蘭馨交流協會透過許慶祥醫師，邀請藝人賈永...

花蓮瑞港公路升級修復 擬闢雙車道

花蓮瑞港公路上周連日大豪雨，多處落石坍方，2.7公里處更有嚴重的路基塌陷。昨天下午立委傅崐萁、交通部次長祁文中、公路總局...

爭釋迦銷陸 台東果農自救會請願

台東盛產的鳳梨釋迦過去約95%銷往對岸，大陸暫停輸入後，台東鳳梨釋迦果農憂生計組自救會，200多人昨到縣議會請願，擔心1...

宜蘭唱歌小綠人 佳麟版「母湯曲」啟動

行人過馬路時出現小綠人號誌不稀奇，宜蘭火車站前及羅東夜市附近各有一座「會唱歌」小綠人，以閩南語「母湯曲」提醒長輩過馬路安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。