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春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

產銷履歷優質米入校園 宜蘭學生營養午餐吃更安心健康

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭推動農產品的產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品的產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供

宜蘭縣農產品產銷履歷驗證面積約668公頃，其中水稻驗證面積就達455公頃，較去年成長1倍。縣長林姿妙今天參加五結鄉農會產銷履歷成果發表會表示，未來產銷履歷所需驗證費用將全額由公部門支應，減輕農民負擔，而且產銷履歷米也會走入校園，當成學生的營養午餐

產銷履歷是透過第三方驗證機制，確保生產端與加工端為透明、可溯源的農產品，農民的生產過程必須遵照中央制定「台灣良好農業規範」，確保品質安全及環境衛生。

五結鄉農會今天舉辦產銷履歷成果發表會，總幹事游偉榛表示，農會長年經營良質米契作及推廣優良水稻品種栽種事業，早在幾年前就配合政府推動有機種植等標章認證，至於在推動產銷履歷方面，也與長期配合契作的農友合作，以稻米為主，截至目前為止五結鄉的產銷履歷水稻驗證面積已達100公頃。

除了五結鄉農會交出產銷履歷農作成績單，縣政府農業處統計全縣狀況，宜蘭產銷履歷驗證面積約668公頃，其中獲得認證的產銷履歷水稻面積達455公頃、蔬菜105公頃、水果58公頃、雜糧特作50公頃；值得一提的是，獲得產銷履歷認證的水稻面積，較去年成長1倍。

縣長林姿妙表示，讓消費者吃的安心、吃的健康是政府部門最在意的事，縣府為了鼓勵農友加入產銷履歷驗證制度，減輕農友負擔，未來農民申請產銷履歷所需的驗證費用將全額由公部門支應，也就是除了農糧署補助三分之二、縣政府加碼補助三分之一。

此外，為照顧縣內學童，宜蘭縣從這學期開始，把學校營養午餐導入產銷履歷米，並由五結鄉、冬山鄉及宜蘭市等3家農會共同供應，孩童在學校能吃到在地優質好米，縣內特定農會及超市賣場也合作行銷販售產銷履歷米，提供消費者更多選擇。

宜蘭推動農產品的產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品的產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品產銷履歷驗證的列車向前行，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，也會提供優質米做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品產銷履歷驗證的列車向前行，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，也會提供優質米做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供
宜蘭推動農產品產銷履歷驗證，為了鼓勵農民，今後會由政府全額補助農民申請驗證的費用，優質米也會進入校園，提供做為營養午餐。圖／縣府提供

農會 宜蘭 林姿妙 營養午餐

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